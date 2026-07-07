Anastasia Berezovska, a principal suspeita do ataque com uma bomba no Mónaco, foi encontrada morta na Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o Serviço de Segurança ucraniano (SBU), citado pela BBC.

A mulher, de 39 anos, era procurada pelas autoridades na sequência de uma operação internacional lançada depois da explosão ocorrida no dia 29 de junho, na entrada de um prédio no principado do Mónaco, que atingiu um multimilionário ucraniano alvo de sanções internacionais.

Segundo o SBU, a mulher terá conseguido abandonar o Mónaco após o ataque, mas o seu corpo foi entretanto encontrado em território ucraniano, apresentando ferimentos provocados por disparos na cabeça.

No âmbito da investigação, dois homens foram detidos por suspeitas de homicídio, entre os quais um oficial atualmente ao serviço do Ministério da Defesa da Ucrânia. As autoridades ucranianas não divulgaram, para já, detalhes sobre as circunstâncias da morte de Berezovska nem esclareceram se o homicídio está relacionado com o atentado no Mónaco.

O oligarca de 58 anos Vadim Ermolaev ficou gravemente ferido, assim como a sua mulher. Houve ainda um terceiro ferido, um jovem de 13 anos (que os jornais franceses, como o Le Figaro, dizem ser o filho do casal), com lesões menos graves.