Uma rede de carteiristas é suspeita de realizar vários furtos de telemóveis e objetos pessoais nos últimos dias na Praia da Rocha, em Portimão, avança o Correio da Manhã. Segundo as autoridades, os objetos furtados foram avaliados em mais de 50 mil euros.

Registou-se “um fluxo anormal de queixas por furtos de telemóveis durante o fim de semana”, confirmou a PSP a este jornal. Segundo as autoridades, foram recebidas mais de 50 queixas, um número que ainda poderá vir a aumentar.

A rede em questão terá aproveitado a realização da 5.ª edição do festival Afro Nation, um festival de música que se realiza anualmente na Praia da Rocha e que junta milhares de pessoas, e terá vindo para o Algarve aproveitando esse evento.

Segundo escreve o Correio da Manhã, por volta das cinco da manhã, uma das vítimas e o seu marido estavam num bar desta zona balnear quando “um indivíduo caminhou” na sua direção e lhes deu “um encontrão”. “Poucos segundos depois verificámos os nossos pertences e a minha esposa já não tinha o telemóvel, que estava dentro de uma mala a tiracolo”, relatou o marido da vítima ao CM. Quando ligaram para o telemóvel em questão — avaliado em cerca de mil euros — este já estava desligado.

As autoridades suspeitam que “os equipamentos possam ser desmantelados para aproveitamento das peças”, já que “têm um elevado valor no mercado paralelo”.