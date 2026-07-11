O Presidente dos Estados Unidos da América garantiu este sábado ter completado exames de saúde “perfeitos” e vai fazer um novo teste cognitivo. O anúncio foi feito através da rede Truth Social, e seguiu-se a um ataque a dois jornalistas do jornal norte-americano The New York Times.

“Acabei de terminar um teste físico perfeito no [Centro Militar Médico Nacional] Walter Reed, faço-o a cada seis meses, e pedi outro teste cognitivo, o único presidente a fazê-lo, três vezes, e passei com distinção — acertei em todas as perguntas. Poucas pessoas em Washington, D.C., podiam fazê-lo, incluindo Maggot [sic] e o seu associado falhado, Jonathan Swan. Até seria capaz de apostar que não acertariam em 50% das perguntas. De qualquer forma, não comprem o livro deles, é lixo!”, lê-se no post. A obra a que Trump se refere é Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (mudança de regime, dentro da presidência imperial de Donald Trump, em tradução livre), escrito por Maggie Haberman e Jonathan Swan e publicado no passado mês de junho.

A publicação segue-se à decisão da administração Trump de intimar vários jornalistas do jornal norte-americano, depois da publicação de uma notícia que revelou problemas de segurança com o novo avião presidencial Air Force One oferecido pelo Qatar.

Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager e Eric Schmitt serão ouvidos perante um júri federal na próxima quarta-feira por terem noticiado que a aeronave não tinha “capacidades antimísseis” nem outras “características avançadas de segurança” disponíveis no avião anterior. Estas falhas levaram o presidente norte-americano a deslocar-se para a Turquia na sua antiga aeronave.

De acordo com o The New York Times, o FBI tentou travar a publicação da peça alegando justificações de “segurança nacional”.

Já o novo teste cognitivo anunciado por Trump segue-se ao check-up médico e de saúde dentária realizado em maio, e que levou o médico presidencial a aconselhar perda de peso e mais exercício físico. O capitão Sean Barbarella assinalou que o presidente de 80 anos tem “forte função cardíaca, pulmonar, neurológica e física no geral”, considerando que estava “completamente capaz” de levar a cabo os seus deveres presidenciais. Quanto à saúde cognitiva, obteve a nota máxima, mas tinha engordado 6,3 quilos desde abril de 2025.

Quanto aos hematomas da mão que por vezes são visíveis, foram atribuídos pelo médico a uma irritação dos tecidos moles devido a frequentes apertos de mão e à toma frequente de aspirina para a prevenção da saúde cardiovascular.

Tal como em maio, os resultados do teste agora realizado também serão divulgados.