Duas pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio na noite de sábado durante o festival Salsa on St. Clair, em Toronto, onde se encontravam cerca de 13 mil pessoas, informaram as autoridades.

A Polícia de Toronto indicou que os disparos ocorreram pouco depois das 20h00 (hora local, 00h00 TMG), junto ao cruzamento da St. Clair Avenue West com a Arlington Avenue, levando centenas de participantes a fugir em pânico de uma das maiores celebrações da cultura latina no Canadá.

O vice-chefe da Polícia de Toronto, Frank Barredo, afirmou que a investigação aponta para uma troca de tiros entre indivíduos que se visavam mutuamente e não para um ataque indiscriminado por um atirador ativo, apesar de esse alerta ter sido inicialmente emitido pelas autoridades.

“Tratou-se de uma troca de tiros entre indivíduos que tinham como alvo uns aos outros”, declarou Barredo, acrescentando que o primeiro alerta de “active shooter” foi divulgado devido à informação limitada disponível nos momentos iniciais da ocorrência.

Segundo o responsável policial, duas armas de fogo foram recuperadas no local e os investigadores trabalham atualmente em três cenas de crime distintas.

As autoridades confirmaram que um homem morreu no local e uma segunda vítima acabou por sucumbir aos ferimentos já no hospital. Pelo menos outras cinco pessoas sofreram ferimentos provocados por disparos, embora a polícia admita que o número de vítimas possa ainda ser atualizado.

Até ao final da noite de sábado não tinham sido efetuadas detenções, desconhecendo-se igualmente quantos suspeitos poderão estar envolvidos.

Barredo classificou o caso como uma investigação “complexa”, justificando que milhares de pessoas se encontravam no festival no momento dos disparos, obrigando os investigadores a analisar um elevado número de vídeos, testemunhos e outras provas.

“É uma investigação complexa devido ao enorme número de pessoas envolvidas e à quantidade de informação que está a ser recolhida”, afirmou.

A presidente da Câmara de Toronto, Olivia Chow, manifestou-se “profundamente perturbada e revoltada” com o sucedido.

“Estou profundamente perturbada e zangada com este ato irresponsável de violência no meio de um festival frequentado por famílias, crianças e idosos”, afirmou a autarca, apresentando condolências às famílias das vítimas.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou estar “horrorizado” com o tiroteio.

“Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos, com os feridos e com todos os afetados por este terrível acontecimento”, escreveu o chefe do Governo numa mensagem divulgada nas redes sociais, agradecendo ainda a rápida atuação da polícia e das equipas de emergência.

Carney garantiu ainda total apoio às autoridades para localizar e deter os responsáveis.

Também o ‘premier’ de Ontário, Doug Ford, afirmou estar “devastado pela violência sem sentido” ocorrida durante o festival.

“Os responsáveis têm de ser capturados, levados à justiça e passar o resto das suas vidas atrás das grades”, escreveu Ford.

O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, disse estar “chocado” com o sucedido e expressou solidariedade para com as famílias das vítimas, apelando igualmente à rápida detenção dos autores do ataque.

O festival Salsa on St. Clair é considerado a maior celebração da cultura latina no Canadá e reúne anualmente milhares de pessoas na zona oeste de Toronto para concertos, dança, gastronomia e atividades culturais.

A Polícia de Toronto mantém um forte dispositivo no local e pediu à população que continue a evitar a área enquanto prosseguem as investigações.