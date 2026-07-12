O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, afirmou neste domingo que o incêndio perto de Los Gallardos, Almería, está controlado, tendo sido autorizado o regresso às casas do milhar de pessoas que tinham sido retiradas do local.

Segundo o governante regional, o dispositivo andaluz contra incêndios florestais, o Infoca, considerou estabilizado o incêndio. Cerca das 20h44 de domingo, o número de vítimas mortais do incêndio foi revisto em alta de 12 para 13 pela Junta de Andaluzia, devido à morte de um ferido.

“Boas notícias. Após dias muito difíceis, o Plano Infoca considera estabilizado o #IFLosGallardos“, escreveu o presidente andaluz na sua conta na rede social X, ao final da manhã deste domingo.

Moreno deslocou-se ao posto de comando avançado instalado em Turre (Almería) e especificou que “o incêndio está delimitado e controlado“, pelo que o alerta operacional foi reduzido “para o nível 1 e é autorizado o regresso gradual das 1.000 pessoas que se encontravam desalojadas“.

“As equipas continuarão a trabalhar” para a extinção completa, referiu, agradecendo o apoio aos operacionais. “Muito obrigado a todas as equipas pelo seu trabalho, dedicação e máxima coordenação em todas as tarefas”, disse o presidente da Junta andaluza.

Até ao momento, o fogo afetou 7.000 hectares, num perímetro de 40 quilómetros, afirmou o responsável, considerando que este domingo constitui “o início do fim” do incêndio.

Além dos operacionais de combate ao fogo, as autoridades colocaram 100 elementos a vasculhar a área, procurando eventuais vítimas adicionais. Ao fim do dia de domingo, foram dadas por finalizadas as buscas sem terem sido encontradas mais vítimas do fogo, de acordo com o jornal El País. A Guarda Civil recebeu oito queixas por desaparecimentos.