A Praia dos Mosteiros, no concelho de Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, retomou a prática balnear depois de ter estado interdita devido à contaminação microbiológica da água, informou esta segunda-feira a Junta de Freguesia.

A autarquia indica na sua página oficial que foi esta segunda-feira “levantada a restrição de banhos”, que estava em vigor desde sexta-feira.

“Na sequência da análise extraordinária realizada na passada sexta-feira, os resultados revelaram uma qualidade da água aceitável, tendo a Delegação de Saúde comunicado oficialmente o levantamento da restrição”, referiu a Junta de Freguesia dos Mosteiros.

Em 11 de junho, aquela zona balnear do concelho de Ponta Delgada já tinha sido interdita a banhos, reabrindo no dia 22, mas novas análises realizadas na sexta-feira detetaram “contaminação microbiológica” que levou a novo encerramento à utilização dos banhistas.

Na sexta-feira, a Junta de Freguesia explicou que estava a desenvolver “todos os esforços, em estreita articulação com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, a Direção Regional de Políticas Marítimas, a Direção Regional do Ambiente e o SEPNA da GNR, no sentido de identificar com urgência o foco e a origem desta contaminação ao longo da linha de água”.

A Praia dos Mosteiros destaca-se pelo seu areal de areia negra vulcânica e pela vista para os Ilhéus dos Mosteiros, sendo um local muito procurado por residentes e turistas para desfrutarem do pôr do sol e de piscinas naturais.