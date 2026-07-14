A 14.ª edição do Festival Internacional de Teclado e Masterclass (IKFEM) realiza-se em Valença e Tui (Galiza, Espanha) entre quinta-feira e domingo, com artistas como António Zambujo ou Uxía, revelou esta segunda-feira a autarquia.
O evento transforma “Valença e Tui num grande palco transfronteiriço de música, cultura e criatividade” e, sob o mote #somosponte, “reúne artistas de referência de Portugal e de Espanha, reforçando os laços culturais entre os dois países”, descreve, em comunicado, a Câmara de Valença, no distrito de Viana do Castelo.
O festival arranca na quinta-feira (16 de julho), na Alameda de Santo Domingo, em Tui, às 21h30, com um concerto de Wöyza, acompanhada por Emmy Curl.
Na sexta-feira (17 de julho), na Fortaleza de Valença, António Zambujo partilha o palco com a cantora galega Uxía, “num concerto que promete celebrar a riqueza musical e a proximidade cultural entre Portugal e a Galiza”, a partir das 21h30.
Já no sábado, a ponte metálica internacional que liga os dois municípios vai ser transformada “num espaço de encontro entre música, gastronomia e criatividade”.
Com entrada livre, a iniciativa vai contar com mais de 30 expositores e atuações de Hal Still Echoes, Sheila Patricia, Julián Maeso, Monção Brass, Best Boy, Maria João Soares, La Marca e Señora DJ.
No domingo (19 de julho), o concerto comemorativo do 800.º aniversário da Catedral de Tui, com Elsa Roldán e David Maceira, realiza-se às 18h00, com entrada livre.
Pelas 21h30, o evento encerra com o espetáculo Ludovico Einaudi Esencial, protagonizado por Borja Niso, com a participação especial de Rosa Cedrón, acompanhada pelo CaixaSon e por um coro infantil.
O IKFEM conta com o apoio da Eurocidade Tui.Valença, da Câmara Municipal de Valença, do Concello de Tui, da Xunta de Galicia, da Deputación de Pontevedra, do Turismo do Porto e Norte de Portugal e de outras entidades parceiras, apresentando-se “como um dos mais relevantes festivais culturais transfronteiriços da Península Ibérica”.