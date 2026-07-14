A Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu (PE) aprovou esta terça-feira um relatório de iniciativa para reforçar a segurança e privacidade ‘online’ dos menores.

Os eurodeputados da Comissão de Cultura aprovaram o relatório de iniciativa — um meio que o PE tem de solicitar formalmente à Comissão Europeia que apresente uma proposta de lei sobre um determinado assunto — por 17 votos a favor, três contra e quatro abstenções.

O texto apela à transparência algorítmica e a um ‘modo juvenil‘ que desative a publicidade direcionada, à adoção de código de conduta da UE para influenciadores e à proibição de funcionalidades viciantes.

Os eurodeputados afirmam ainda que o ambiente ‘online’ deve ser regido pelos princípios da proteção da privacidade e da transparência algorítmica.

Para proteger os menores do impacto das redes sociais, os eurodeputados querem que a legislação da UE seja mais bem aplicada e cumprida, incluindo na proteção dos menores face a atividades de exploração comercial, tais como o ‘kidfluencing‘ (quando as crianças são transformadas em influenciadoras) e o ‘sharenting‘ (quando os pais documentam a vida dos filhos ‘online’).

Os eurodeputados apresentam também propostas para padrões éticos obrigatórios para ‘companheiros de IA‘ que simulam amizades virtuais, a fim de evitar a manipulação da vulnerabilidade emocional dos menores e maior transparência no treino de modelos de IA, incluindo informações claras sobre os conjuntos de dados (‘datasets’) e materiais utilizados nos sistemas de IA, bem como medidas de salvaguarda das crianças.

O relatório, que deverá agora ser votado pelo hemiciclo europeu em sessão plenária, recomenda também que as plataformas ‘online’ garantam que os sistemas de recomendação e os mecanismos de moderação de conteúdos deem mais visibilidade a conteúdos e serviços fiáveis e adequados à idade, fornecidos por organizações de comunicação social profissionais.