Caetana Botelho Afonso é a próxima figura pública portuguesa a ganhar uma produção na Prime Video. Estreia a 27 de julho Caetana, a Portuguese Girlie, um documentário que promete “mergulhar” na vida da criadora de conteúdos digitais e acompanhar os passos da jovem de 23 anos na tentativa de criar a própria marca de roupas.

De acordo com o comunicado de imprensa, a produção vai mostrar Caetana nas aulas de costura, nas sessões fotográficas e em eventos específicos, desde a apresentação de uma coleção de peças com o seu nome à Semana da Moda de Milão, para a qual foi convidada por marcas como Prada ou Moschino. O filme também terá a participação de nomes como Rita Montezuma e Camila Cisneros, outras duas jovens influencers de moda; e membros da sua família, como os dois irmãos gémeos, Vasco e Marta.

Caetana Botelho Afonso tem mais de 740 mil seguidores no Instagram e ganhou visibilidade como uma das portuguese girlies, abordando um estilo de se vestir em que mistura padrões e cores. Outros nomes impulsionados pela mesma tendência são Vicky Montanari ou Mafalda Patrício.

A aposta em Caetana vem depois de a Prime já ter investido em outras personalidades portuguesas. Em 2024 a plataforma de streaming lançou um documentário sobre Maria Cerqueira Gomes, feito pela produtora de vídeos associada à revista espanhola Hola!. Na altura, a apresentadora portuguesa vivia um romance com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, o que impulsionou o interesse pelo seu nome no país. No mesmo ano, a revista publicou um artigo sobre as irmãs Patrocínio, comparando-as às Kardashian — em 2025 foi a vez de Carolina Patrocínio ganhar um documentário, também produzido pela HOLA/MEDIA. Mais recentemente a apresentadora juntou-se às irmãs para uma série estilo reality show — entretanto, esta é a primeira vez que uma influencer da nova geração ganha protagonismo.