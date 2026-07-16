Ao longo dos últimos três meses, Rafael Zabalza, um farmacêutico espanhol, semeou o “terror e pânico” em Puebla, no México. O homem, com 65 anos, surgia ocasionalmente ao volante de uma carrinha de caixa aberta branca e disparava aleatoriamente contra condutores que circulavam numa das principais vias da cidade. Na madrugada de terça-feira, as autoridades conseguiram identificá-lo e localizar uma das suas propriedades. Segundo o El País, o suspeito disparou contra os agentes durante a operação que levou à sua detenção, tendo sido apreendido no local um arsenal de armas.
A Procuradoria-Geral do estado de Puebla atribui a Rafael Zabalza pelo menos 11 ataques contra automobilistas e outro contra um motociclista em diferentes pontos de Angelópolis, uma das áreas mais desenvolvidas e movimentadas da cidade mexicana. Os primeiros ataques, de acordo com o El País, começaram em abril, mas apenas em junho uma das vítimas — um jovem atingido por disparos — apresentou queixa às autoridades. Nas redes sociais, circulam vídeos que captam momentos da operação policial de detenção do farmacêutico espanhol, minutos depois das 04h00 da manhã.
???? #ÚLTIMAHORA | Rafael N., identificado como el presunto “tirador de la Atlixcáyotl”, fue detenido tras un operativo realizado desde la madrugada en el fraccionamiento Santa Fe, frente a La Vista Country Club.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría recibido a… pic.twitter.com/NaQTYMDATC
— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 14, 2026
“Pensávamos que eram incidentes isolados, mas quando realizámos as reconstituições e as perícias técnico-científicas, notámos semelhanças”, afirmou o procurador da Divisão Metropolitana de Investigação da Procuradoria-Geral, citado pelo jornal espanhol. José Luis Hernández González adiantou ainda que, desde a apresentação da queixa, em junho, foram instaurados 10 inquéritos, um dos quais por tentativa de homicídio, enquanto os restantes dizem respeito a crimes por danos ao património e ofensas corporais graves.
“Não tinha um padrão definido, um percurso fixo ou um horário determinado”
Rafael Zabalza, de acordo com a Procuradoria-Geral de Puebla, saía armado da sua casa e entrava na carrinha branca de caixa aberta, sem matrícula, em direção à avenida Atlixcáyotl. “Não tinha um padrão definido, um percurso fixo ou um horário determinado“, disse o secretário de Segurança Pública do Estado, Francisco Sánchez González, acrescentando que a imprevisibilidade dificultou a investigação e a identificação do farmacêutico espanhol.
Segundo o El País, as autoridades recorreram a imagens de câmaras de segurança privadas e a sistemas de vigilância para encontrar o homem de 65 anos, assim como ao uso de uma tecnologia 3D que permitiu reconstituir trajetórias de balas e calcular as distâncias dos disparos. Além disso, foram analisados “padrões de comportamento” e identificada “a carrinha sem matrícula que apareceu repetidamente nos vários ataques”.
Algumas das vítimas conseguiram também identificar o alegado agressor. Francisco Sánchez González admitiu que localizar Zabalza foi “uma tarefa difícil e complexa”, mas sublinhou que, apesar de os ataques terem gerado “terror e pânico” entre a população, houve apenas um ferido. “Graças a Deus, temos apenas uma pessoa ferida“, afirmou.
Na sequência da operação que levou à detenção de Rafael Zabalza, a polícia apreendeu um arsenal de armas, que incluía uma pistola semiautomática, uma espingarda, uma caçadeira e até mesmo a carrinha branca de Zabalza. Entretanto, também uma segunda propriedade do farmacêutico foi alvo de buscas, sendo encontradas mais armas, munições, aparelhos eletrónicos e quase 800 mil pesos mexicanos (cerca de 40 mil euros) em dinheiro.
Antes de se dedicar ao setor farmacêutico, Rafael Zabalza esteve ligado ao Instituto de Tecnologias e Estudos Bioquímicos e Industriais (Itebio), uma organização mexicana sem fins lucrativos dedicada à segurança industrial. Segundo as autoridades, o suspeito não tinha quaisquer antecedentes criminais.
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