Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 ficaram feridas devido a um incêndio num orfanato nos arredores de Argel, capital da Argélia. As idades das vítimas ainda não foram reveladas.

“As equipas da Proteção Civil continuam as operações para extinguir o incêndio que teve início na Fundação de Assistência à Infância, localizada no município de Mohammadia”, indica um comunicado citado pelo canal de televisão francês France24.

No combate às chamas estão mobilizados seis camiões de combate a incêndios e seis ambulâncias, uma equipa de intervenção em zonas de difícil acesso e um veículo com escada mecânica.

A Proteção Civil não especificou quantos menores se encontravam no interior do edifício no momento do incidente, ao qual os serviços de emergência responderam por volta das 3h32 da manhã.

A fonte também não especificou exatamente quantas crianças estavam entre os feridos, referindo que 10 pessoas sofreram queimaduras graves, duas tiveram problemas respiratórios e sete ferimentos ligeiros.

Segundo a televisão nacional, o primeiro-ministro Sifi Ghrieb visitou os feridos na unidade de queimados do hospital Zeralda, nos arredores de Argel, e depois no hospital Mustapha Bacha, na capital.

A Argélia enfrenta uma onda de calor há vários dias e quase mil incêndios foram registados numa semana.

Texto editado por Leonor Riso