A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, em Olhão, uma mulher de 40 anos, suspeita de ter matado a própria mãe, de 58 anos, e de ter ocultado o corpo num canteiro da varanda da casa da vítima. A mulher vai ficar em prisão preventiva, disse esta quinta-feira à Lusa fonte policial.

Em comunicado, a autoridade refere que a vítima foi encontrada morta, “soterrada num canteiro da varanda” da casa onde vivia, apresentando “evidentes sinais de morte violenta“. O homicídio terá ocorrido na segunda-feira, dia 13 de julho.

Segundo a investigação, a vítima vivia sozinha, mas a filha tinha-se mudado recentemente para a sua casa. A PJ indica que “socialmente era conhecido um clima de conflito e discussão entre ambas”.

A investigação começou após a comunicação do desaparecimento da vítima por uma pessoa que a conhecia. De acordo com esta força de segurança, as diligências permitiram reunir as provas suficientes para identificar a filha como suspeita do crime e localizá-la em Olhão, no distrito de Faro, apesar de a mulher ter alterado a sua aparência física, alegadamente para se preparar para abandonar a região.

A detida, que tem antecedentes criminais, encontrava-se em fuga desde janeiro de 2024, altura em que saiu de um estabelecimento prisional, onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.