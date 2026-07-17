O primeiro teste à porta aberta não correu bem, mas também não correu mal. Depois de ter empatado com o Caldas (2-2) e de ter goleado o E. Amadora (5-2) nos particulares realizados no Seixal, o Benfica rumou ao sul do país para dar a conhecer aos adeptos e ao público em geral a sua primeira versão sob o comando técnico de Marco Silva e, frente ao Flamengo, a equipa não desiludiu, apesar da derrota num duelo de carácter particular que foi vivido com particular intensidade pelo atual campeão sul-americano (1-2). Na retina ficou a lesão de Jaden Umeh, que foi uma das surpresas neste arranque de pré-temporada e vai ficar de fora cerca de três meses. Por outro lado, a defesa continuou a comprometer, em particular António Silva e Samuel Dahl, esperando-se que o central português abandone a Luz nos próximos dias, com Jhon Durán a fazer o trajeto inverso para assinar por empréstimo com opção de compra, segundo a imprensa desportiva.

Uma águia inconclusiva foi ineficaz contra um Flamengo mais adiantado (a crónica do Benfica-Flamengo)

Depois de ter abdicado de André Gomes, Rafael Luís e João Fonseca (que entretanto foi emprestado ao Moreirense) nos primeiros dias de trabalho, Gonçalo Moreira não marcou presença na ficha de jogo frente aos brasileiros, ao passo que Tiago Gouveia e Anísio Cabral foram os únicos jogadores de campo não utilizados pelo novo treinador, que continua à espera de reforços, essencialmente para o meio-campo, onde terá perdido para a concorrência, nos últimos dias, João Palhinha e Ibrahima Ba. O que é certo é que, a menos de uma semana do início oficial da temporada, as águias contrataram Jakub Kaminski, Gabriel Índio e Clément Lenglet. Nos próximos dias, Tomás Araújo já estará a trabalhar no Seixal, juntamente com Amar Dedic, que voltou esta sexta-feira. Ficam a faltar apenas Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes, Dodi Lukebakio e Richard Ríos, que vão falhar a primeira mão diante do St. Gallen.

“É uma equipa técnica nova, há muitos jogadores novos e aos poucos vamos incorporando os que chegam. Temos de esperar pelos que estão no Mundial, que são fundamentais, e temos que estar atentos àquilo que é o mercado em posições que precisamos. É óbvio que não será tão rápido como todos queríamos. O importante é olhar para os jogadores que temos e fazer com que eles percebam a nossa ideia o mais rápido possível. A atitude tem sido muito boa. É sempre importante ter os jovens da formação com o plantel. Este é um momento muito particular nesse aspeto. Antes de chegar o Kaminski nem sequer tínhamos uma solução para as alas no primeiro jogo, por exemplo. Sem querer dizer nomes, alguns destes jovens vão ficar connosco esta temporada, sem dúvida. A mim interessa-me deixar boas impressões aos adeptos quando chegar maio. Com maiores ou menores dificuldades e com muita coisa que se vai falar. É preciso manter a calma e ser paciente. Depois, em maio, falamos”, assumiu Silva à BTV e à DAZN no final do primeiro jogo no Estádio Algarve.

Ficha de jogo

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Benfica-Villarreal, 2-0

Jogo de preparação para a época 2026/27

Estádio Algarve, em Faro/Loulé

Árbitro: António Nobre (AF Leiria)

Benfica: Samu Soares; Alex Bah (Daniel Banjaqui, 85’), António Silva (Gabriel Índio, 85’), Clément Lenglet (Manu Silva, 46’), Samuel Dahl (José Neto, 85’); Leandro Barreiro (Rui Silva, 81’), Enzo Barrenechea (Miguel Figueiredo, 81’); Rafa Silva (João Rego, 81’), Giorgi Sudakov (Gianluca Prestianni, 71’), Jakub Kaminski (Tiago Gouveia, 71’); Vangelis Pavlidis (Franjo Ivanovic, 81’)

Suplentes não utilizados: Anatoliy Trubin, Diogo Ferreira e Anísio Cabral

Treinador: Marco Silva

Golos: Rafa (52’) e Pavlidis (76’)

Ação disciplinar: Gerard Moreno (30’) e Enzo (55’)

De volta ao palco localizado na fronteira entre os concelhos de Faro e Loulé, que foi construído para o Campeonato da Europa de 2004, o Benfica despediu-se, para já, dos jogos de preparação frente ao Villarreal, que terminou a última temporada no terceiro lugar do Campeonato espanhol e encontrava-se a dar os primeiros passos em 2026/27. Sem o jovem extremo irlandês, Marco Silva estava obrigado a mexer no seu onze inicial e optou por colocar Jakub Kaminski no lado esquerdo, mexendo ainda na baliza, onde Samu Soares rendeu Anatoliy Trubin. Assim, começa a ganhar moldes o primeiro onze oficial do novo treinador, onde dificilmente não estarão presentes Alex Bah, Lenglet, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Rafa Silva, Giorgi Sudakov e Vangelis Pavlidis, permanecendo um ponto de interrogação em torno de António. No banco de suplentes mantiveram-se os restantes jogadores que estiveram no duelo com o Flamengo, à exceção de Umeh.

Frente ao submarino amarelo, o Benfica voltou a partir de um 4x2x3x1, que se desdobrou num 4x4x2 com bola, com Sudakov a juntar-se a Pavlidis na primeira linha de pressão, ao passo que, com bola, o ucraniano baixava no terreno para construir o jogo de frente para a baliza adversária. Ainda assim, as águias começaram com algumas dificuldades diante de um Villarreal intenso, forte na pressão e que começou por assumir o controlo do jogo. Com o passar dos minutos a turma vermelha e branca melhorou, começou a aproximar-se da baliza de Luiz Júnior, antigo guarda-redes do Famalicão, mas pouco perigo houve num período que acabou com baixa intensidade e sem qualquer oportunidade.

Ao intervalo, Silva decidiu lançar Manu Silva no lugar de Lenglet, testando o camisola 16 à direita de António Silva no centro da defesa. Logo a abrir, Pavlidis baixou para o seu meio-campo para receber em apoio, rodar e lançar Rafa no corredor central, o internacional português recebeu orientado, tirou um adversário do caminho e, dentro da área, inaugurou o marcador com um chapéu de qualidade a Júnior (52′). A partir daí o jogo voltou a acalmar, mas com superioridade das águias, que lançaram Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni para a reta final. Nessa condição, o argentino descobriu Vangelis Pavlidis no interior da área, o avançado recebeu, tirou um adversário do caminho e atirou a contar para o 2-0 (76′). Ainda houve tempo para Rui Silva, Miguel Figueiredo, João Rego, Franjo Ivanovic, José Neto, Daniel Banjaqui e Gabriel Índio entrarem, mas o resultado manteve-se inalterado (2-0).

O destaque

  • Num dia que ficou marcado pelos alegados desenvolvimentos em torno do negócio que deverá levar Jhon Durán para o Estádio da Luz, Vangelis Pavlidis respondeu com uma assistência e um golo, em dois lances em que mostrou toda a sua qualidade, tanto para jogar em zonas mais recuadas no apoio como para finalizar dentro da área. Destaque ainda para Jakub Kaminski Rafa Silva que, apesar de ainda não se entenderem na perfeição, partem na pole position para a temporada no que concerne às alas. Na primeira parte o polaco mostrou que pode ser um desequilibrador, ao passo que, na segunda, o português inaugurou o marcador com um golo de classe.

A surpresa

  • Se António Silva claudicou no jogo anterior, embora se tenha mostrado mais confortável frente ao Villarreal, o mesmo não se pode dizer de Clément Lenglet, que encaixou que nem uma luva no Benfica, trazendo experiência, controlo com bola e uma qualidade de passe que se revela um upgrade em relação a Nico Otamendi. Ainda assim, pode dizer-se que a equipa melhorou com a entrada de Manu Silva para o centro da defesa, mostrando que é uma aposta válida para aquela posição, que já tinha feito no V. Guimarães, embora numa defesa com três centrais. Passou para o meio-campo na reta final e colecionou de imediato uma recuperação de bola. Na baliza, Samu Soares voltou a mostrar-se seguro e está claramente na luta pela titularidade.

As ausências

  • Apesar de ter recebido, esta sexta-feira, Amar Dedic depois da participação no Mundial, o bósnio não saiu de Lisboa onde teve de ser submetido aos habituais exames médicos e acabou por não viajar com a equipa, perspetivando-se que jogue poucos minutos frente ao St. Gallen. Fora desse jogo também deverá estar Tomás Araújo, que se encontra a cumprir os últimos dias de férias e vai voltar ao Seixal nos próximos dias. Certas são as ausências de Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes, Richard Ríos e Dodi Lukebakio, que só deverão voltar entre a primeira e a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Há ainda a registar a ausência de Jaden Umeh por lesão e o facto de Diogo Ferreira e Anísio Cabral terem voltado a ficar no banco.

O que se segue

  • Terminada a digressão algarvia com chancela de um dos principais patrocinadores do clube, o Benfica tem agora cinco dias para ultimar a preparação da temporada, tendo pela frente uma viagem para a Suíça, onde vai abrir as hostilidades frente ao St. Gallen, num jogo em que deverá contar com um forte apoio dos emigrantes. É na quinta-feira (dia 23) que as águias vão dar o pontapé de saída na nova temporada. Depois, logo no dia a seguir (dia 24), as águias voltam a Portugal para defrontar o Belenenses num jogo particular que será realizado no Estádio da Luz e que servirá para dar ritmo aos jogadores não utilizados. Segue-se a segunda mão na Luz (dia 30). Na segunda-feira, às 12 horas, acontecerá o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, à atenção do Benfica.