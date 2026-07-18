Um homem de 31 anos foi detido pela presumível autoria de vários incêndios florestais ocorridos no início deste mês, na localidade de Lameiros do Monte, em Castelo Branco, revelou na sexta-feira a Polícia Judiciária.

A diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) refere que a detenção do homem ocorreu na quinta-feira.

O detido é suspeito da autoria de diversos crimes de incêndio florestal, ocorridos no início do mês, em Lameiros do Monte, nas proximidades da Estrada Municipal 1224, que liga a localidade de Torre e Casal da Serra, no concelho de Castelo Branco, acrescenta.

“Atualmente, a Polícia Judiciária tem em investigação sete inquéritos, nos quais o suspeito se encontra referenciado”, adianta a Judiciária.

A PJ sublinha que se não fosse a pronta deteção e combate feitos aos focos de incêndios pelos populares e bombeiros, “estes poderiam ter destruído uma vasta área de mancha florestal, parcelas agrícolas, habitações e armazéns”.

A zona geográfica da freguesia da Torre tem sido altamente fustigada pela ocorrência recorrente de incêndios florestais desde há mais de 10 anos, estando o detido “associado pela população e autoridades locais a episódios anteriores ocorridos nos limites daquela localidade”.

O arguido, residente na zona envolvente aos incêndios, vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.