Cerca de 50 concelhos do interior dos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em perigo muito elevado mais de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão igualmente hoje em perigo elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até ao fim de semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do cabo Raso.

Está também previsto vento em geral fraco, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida de temperatura, em especial da máxima, no interior Centro e Sul e no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viseu) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 (Viana do Castelo e Porto) e os 35 (Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja).