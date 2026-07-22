Foram encontrados erros de classificação em quatro exames nacionais da primeira fase. A informação foi confirmada na manhã do dia 22 pelo Júri Nacional de Exames (JNE) aos diretores escolares e numa nota enviada à comunicação social, que por sua vez foi atualizada no dia seguinte com o número de notas que sofreram alterações.

De acordo com o JNE, os “erros de parametrização das matrizes de classificação” verificaram-se em sete itens:

Item 7.1 da versão 2 da prova de Física e Química A (715)

Itens 1.3, 4.3 e 12.1 a) da versão 2 da prova de Geografia (719)

Item 5 (Grupo IV) e Grupo II da versão 1 da prova de História A (623)

Parte A.1 da prova de Português Língua Não Materna (839)

A situação fez com que a classificação dos alunos abrangidos fosse revista e que 17.223 notas subissem e 1.098 descessem. Os dados primeiramente avançados na quarta-feira davam conta da subida de 5.241 notas e a descida de 73.

A maior parte das subidas de nota verificou-se na disciplina de Física e Química A, com 10.294. Segue-se Geografia, com 4.253 subidas e História A, com 2.179. Português Língua Não Materna teve 497 aumentos de nota. Já a maior parte das descidas ocorreu a Física e Química A, com 1.025 e a Geografia, com 73.

Perante a situação, o JNE decidiu que, nos casos em que a classificação revista resulte num chumbo, o mesmo não será efetivo. “Tendo em consideração a afixação tardia das correções, e de forma a não prejudicar os alunos, o Júri Nacional de Exames decidiu que, no caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores).”

É uma decisão que se aplica também às provas corrigidas na sequência da deteção de erros nas provas de Física e Química A e Geografia, detetados no dia 20. “De forma a garantir a equidade entre todos os alunos e o rigor do processo de avaliação, estão a ser enviadas hoje às escolas novas pautas relativas às provas de Física e Química A (715), Geografia (719), História A (623) e de Português Língua Não Materna (839). Os alunos que assim o desejem poderão ainda inscrever-se para a 2.ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro.”

As regras da época especial de exames, em setembro, foram divulgadas na terça-feira pelo Ministério da Educação.

95 pontos só são atribuídos a aluno que fosse reprovado devido a correção de erros técnicos

No comunicado atualizado enviado esta quinta-feira, o Júri Nacional de Exames esclarece ainda a classificação de 95 pontos que é atribuída em caso de problema técnico (quer na matriz de classificação, quer na digitalização) e que só se aplica aos casos em que “um aluno que inicialmente se encontrava aprovado passaria a não aprovado”.

“Nestas situações, aplica-se uma salvaguarda já prevista na regulamentação dos processos de reapreciação das provas, segundo a qual um aluno não deve transitar de uma situação de aprovação para uma situação de não aprovação em resultado desse procedimento. Assim, quando uma correção conduza a uma classificação inicialmente positiva para um valor inferior a 95 pontos (9,5 valores), é atribuída a classificação de 95 pontos (9,5 valores), preservando-se a condição de aprovação do aluno”, lê-se na nota enviada às redações.

“A título de exemplo, um aluno com classificação inicial de 100 pontos (10 valores) que, após a correção efetuada, passasse a obter uma classificação inferior a 95 pontos, manteria a classificação de 95 pontos (9,5 valores). Esta salvaguarda aplica-se exclusivamente às situações descritas, não correspondendo à atribuição automática ou generalizada de classificações de 95 pontos”, adianta o JNE.

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Notícia atualizada às 15h50 de 23 de julho com a atualização enviada pelo Júri Nacional de Exames.