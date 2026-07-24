O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) passará a designar-se Universidade Politécnica de Tomar (UPT) a partir de 1 de agosto, após obter acreditação institucional máxima da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi anunciado esta sexta-feira.

“A obtenção da acreditação máxima constitui um momento de satisfação para o Politécnico de Tomar. Confirma a consistência do nosso projeto institucional e distingue o trabalho desenvolvido por toda a comunidade académica ao longo dos últimos anos”, disse esta sexta-feira o presidente do IPT, João Coroado, citado em nota informativa.

A acreditação institucional atribuída ao Politécnico de Tomar, no distrito de Santarém, foi concedida pelo período máximo de seis anos e sem qualquer condição, correspondendo ao mais elevado nível de reconhecimento conferido pela A3ES e “validando a estratégia de desenvolvimento” seguida pela instituição.

O processo resultou de uma avaliação que incidiu sobre áreas como a governação, gestão estratégica, qualidade da oferta formativa, qualificação do corpo docente, investigação, inovação, internacionalização e ligação à sociedade.

Segundo João Coroado, a decisão representa “o reconhecimento de um percurso construído com exigência, responsabilidade e qualidade”, reforçando o posicionamento da instituição no sistema de ensino superior português.

A transformação integra a reforma do ensino superior decorrente da Lei n.º 16/2023, de 10 de abril, que alterou a Lei de Bases do Sistema Educativo e o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), permitindo aos institutos politécnicos acreditados institucionalmente adotarem a designação de Universidade Politécnica, reforçando a identidade e valorização do subsistema politécnico.

A nova designação não altera a natureza do ensino ministrado nem aproxima estas instituições do modelo das universidades clássicas.

As Universidades Politécnicas mantêm uma vocação assente na formação prática e profissionalizante, na investigação aplicada, na inovação e na estreita ligação às empresas e ao território, beneficiando, contudo, de maior reconhecimento institucional e internacional.

O processo está igualmente em curso noutras instituições de ensino superior politécnico que reuniram os requisitos previstos na lei, numa mudança considerada uma das principais reformas do subsistema politécnico português das últimas décadas.

João Coroado destacou ainda que o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade do IPT, certificado pela norma ISO 9001 desde 2025, foi um dos elementos valorizados pela A3ES, considerando que a decisão agora conhecida “constitui uma afirmação da qualidade, da consistência e da sustentabilidade do projeto institucional” desenvolvido pela instituição.

Com efeitos a partir de 1 de agosto, a Universidade Politécnica de Tomar iniciará, assim, um “novo ciclo institucional”, mantendo a aposta na qualidade da formação, na investigação aplicada, na internacionalização e na colaboração com empresas, organizações e instituições.

Com origem em 1973, quando foi criado por decreto-lei, e constituído na configuração institucional atual desde 1997, o Instituto Politécnico de Tomar integra atualmente dois campus, em Tomar e Abrantes, onde funcionam a Escola Superior de Gestão de Tomar e as Escolas Superiores de Tecnologia de Tomar e de Abrantes.

A instituição conta com cerca de dois mil estudantes, ministra cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados e doutoramentos e mantém uma forte ligação ao tecido empresarial e institucional da região.