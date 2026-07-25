Perto de uma centena de operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou esta madrugada numa zona florestal em Monchique, no Algarve, avançou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelas 07h30.

De acordo com o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

Por se tratar de uma zona “de difíceis acessos” e o vento forte estar “a complicar as operações de combate” – que, neste momento, mobilizam 98 operacionais e 32 viaturas – o responsável disse estar previsto o acionamento de meios aéreos a partir das 08h30.

Segundo Abel Gomes, neste momento as chamas não ameaçam quaisquer habitações.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).