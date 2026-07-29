Um homem, de 23 anos, foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter agredido a ex-companheira, de 39, depois de ter forçado a entrada na sua casa, em Beja, foi divulgado esta quarta-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital de Beja da PSP indicou que o detido é suspeito da prática do crime de violência doméstica, de que foi vítima uma mulher de 39 anos, sem especificar que tipo de relação existia entre ambos.

Segundo a PSP, o homem, de nacionalidade estrangeira e residente em Beja, foi detido, em flagrante delito, no domingo, na cidade alentejana, por agentes da Esquadra de Competência Genérica daquele comando.

Contactada pela Lusa, uma fonte da PSP referiu que o alegado agressor e a suposta vítima são um ex-casal.

Os dois já não viviam juntos e o suspeito ter-se-á deslocado a casa da vítima, agredindo-a fisicamente, depois de ter forçado a entrada na habitação, adiantou.

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, acrescentou a PSP de Beja, no comunicado.