A GNR resgatou um cão enterrado vivo numa zona de mato no concelho de Mafra, após um alerta dado por um residente local. Numa publicação divulgada esta sexta-feira nas redes sociais, a força de segurança revelou que militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) foram mobilizados para o local, onde encontraram o animal “totalmente impossibilitado de se movimentar”, tendo desencadeado de imediato uma operação de salvamento.

Após o resgate, a GNR afirmou que o animal foi transportado para o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra (CROAMM), onde recebeu os cuidados necessários.

A força de segurança disse que já foi aberta uma investigação “para apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos e os presumíveis responsáveis” pelo enterramento do cão e a ocorrência foi comunicada ao Tribunal Judicial de Mafra.

Em comunicado, a GNR alertou ainda que o abandono e maus-tratos a animais de companhia são crimes puníveis por lei.

[Os serviços secretos portugueses enfrentam uma crise de segurança sem precedentes: existe uma toupeira infiltrada no SIS. A suspeita é de que esteja a vender segredos da NATO à Rússia de Putin. E a confirmação final vai ser feita pelas secretas norte-americanas: a CIA traz o nome de um dos espiões mais antigos do serviço. Já estreou “A Vida Dupla do Espião Traidor”, o novo Podcast Plus do Observador. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]