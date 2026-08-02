A prefeitura de Kumamoto, a mais afetada pelo sismo, confirmou este número num novo balanço recolhido pela cadeia de televisão japonesa Asahi, que inclui pelo menos outros 143 feridos.

Até ao momento, mais de 9.200 pessoas que foram retiradas estão refugiadas em centros disponibilizados pelas autoridades.

Foram registados danos em mais de 1.540 edifícios, incluindo 182 que ficaram completamente destruídos, e 72.000 lares continuam sem abastecimento de água.

A prefeitura de Kumamoto anunciou também que as operações de resgate no Aeon Mall Kumamoto, o centro comercial onde ocorreu uma explosão depois do terramoto, que provocou o colapso do edifício, foram concluídas.

A Polícia e a equipa de bombeiros conseguiram resgatar doze pessoas com vida, embora sete pessoas tenham morrido e, depois de determinar que não havia mais pessoas desaparecidas no interior do recinto, deram por concluídas as operações de resgate no sábado.