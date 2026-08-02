Cinco pessoas morreram e 41 estão desaparecidas após um incêndio no ‘ferry’ que partiu de Surabaya a caminho de Makassar, anunciaram este domingo as autoridades de resgate indonésias, que conseguiram retirar 225 pessoas.

Na última atualização, as autoridades confirmaram o resgate de 225 pessoas, a morte de cinco passageiros e 41 indivíduos ainda por encontrar, enquanto vídeos lançados nas redes sociais, não confirmados oficialmente, mostram dezenas com coletes salva-vidas no deque do ‘ferry’. Alguns saltaram para a água, tendo sido retirados do barco para um destino próximo do local do incidente.

BREAKING NEWS: Doa terbaik untuk 250 jiwa di atas KM Mutiara Sentosa-2. Minggu pagi ini, kapal rute Surabaya-Makassar dilaporkan terbakar hebat di perairan utara Sumenep, Madura. BASARNAS dan kapal-kapal sekitar sedang berjuang melakukan upaya penyelamatan di lokasi. Mari kita… pic.twitter.com/p80DnSINJH — Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 2, 2026

At ⁠least ⁠five ​people were killed and 41 are ⁠still missing after a ferry caught fire off Indonesia's Madura island. pic.twitter.com/iu82ZMyibr — The National (@TheNationalNews) August 2, 2026

Segundo a Agência Nacional de Resgate e Salvamento (Basarnas), a embarcação tinha saído de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, a caminho de Makassar, tendo o capitão reportado o incêndio a bordo, sem que tenha sido possível voltar a estabelecer contacto.

O incidente com o ‘Mutiara Sentosa 2’, a cerca de 700 quilómetros da capital Jacarta, deu-se pelas 16h00 locais (09h00 em Lisboa), perto da ilha de Madura, e o barco continua a arder, sem que se saibam, para já, as causas do incêndio ou a lista completa de passageiros.

Aquela rota é usada maioritariamente por habitantes da zona de Java Oriental, num arquipélago em que os acidentes marítimos são comuns, devido às infraestruturas precárias, sobrecarga de passageiros e mercadorias e baixo cumprimento de normas de segurança, além do rigor da meteorologia.

Em julho do ano passado, um outro ‘ferry’, com 580 pessoas a bordo, incendiou-se na zona de Célebes Setentrional, num incidente em que morreram três pessoas.