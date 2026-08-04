A Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo e o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa estabeleceram um acordo de cooperação para reforçar cuidados oncológicos e atividades de formação, investigação e inovação, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a ULS Alto Alentejo explicou ter assinado com o IPO de Lisboa um protocolo de afiliação que “formaliza uma relação institucional de cooperação estratégica” para “reforçar a articulação assistencial, a capacitação dos profissionais, a investigação e a inovação em saúde”.

O acordo, assinado em julho, indicou à agência Lusa fonte desta ULS alentejana, “constitui um compromisso conjunto para aproximar cuidados de elevada diferenciação à população” do distrito de Portalegre.

Segundo o comunicado divulgado esta terça-feira, o acordo pretende também reforçar “o acesso a conhecimento especializado e a cuidados oncológicos diferenciados, promovendo simultaneamente a qualidade, a segurança e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde [SNS]”.

A cooperação entre as duas instituições vai assentar em quatro eixos estratégicos fundamentais, de acordo com a informação divulgada.

Um dos pilares é a “articulação clínica e apoio técnico-científico, através da colaboração entre profissionais das duas instituições no acompanhamento dos doentes da ULS Alto Alentejo, na discussão multidisciplinar de casos clínicos e, quando clinicamente indicado, na referenciação para o IPO Lisboa, de acordo com a capacidade assistencial disponível”.

Outro dos eixos da parceria é a “formação especializada, promovendo oportunidades de desenvolvimento profissional e atualização técnico-científica para os profissionais da ULS Alto Alentejo”.

O protocolo abrange igualmente a investigação em saúde, “através da conceção e desenvolvimento de projetos conjuntos de investigação clínica e científica”, e a inovação organizacional, científica e tecnológica, “potenciando soluções inovadoras que contribuam para a melhoria contínua dos cuidados prestados aos cidadãos”.

O acordo, revelou a ULS, prevê ainda a utilização de soluções presenciais e de telemedicina para apoiar a cooperação clínica entre equipas.

O que permitirá “reforçar a proximidade dos cuidados e facilitar o acesso dos utentes do Alto Alentejo ao conhecimento especializado e à diferenciação técnico-científica do IPO Lisboa”, frisou.

“Esta afiliação institucional consolida uma ligação histórica entre o IPO Lisboa e a ULS Alto Alentejo, criando condições para que mais doentes beneficiem de acompanhamento articulado entre equipas, de percursos assistenciais mais integrados e de respostas clínicas cada vez mais diferenciadas”, refere o comunicado.

Segundo a ULS Alto Alentejo, nos próximos meses vão ser desenvolvidos acordos específicos que permitirão concretizar os vários domínios de colaboração previstos.

O compromisso institucional entre as duas entidades será transformado “em projetos e iniciativas com impacto direto nos doentes, nos profissionais e no desenvolvimento do sistema de saúde”, adianta ainda o comunicado.