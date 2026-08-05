A Nearing Visabeira, uma das subsidiárias do grupo Visabeira, adquiriu a empresa de instalações elétricas Carter Electric, sediada na Flórida, nos EUA. A aquisição, anunciada esta quarta-feira, permite à companhia reforçar a presença no mercado norte-americano, descrito como “um dos principais motores de crescimento” do grupo português.

A Nearing Visabeira foi apresentada ao mercado em fevereiro deste ano, como a marca para suceder à Constructel Visabeira, empresa participada minoritariamente pelo Goldman Sachs Alternatives. Assim, a Nearing Visabeira passou a representar as atividades desenvolvidas nos setores da energia e das telecomunicações na Europa e EUA.

Em comunicado, é detalhado que a compra da Carter Electric, fundada em 2003 e a operar na área dos serviços elétricos, foi feita através de outra subsidiária do grupo, a Sargent Electric. “A operação amplia a plataforma operacional da Nearing Visabeira na Flórida e cria novas oportunidades para os clientes da Carter Electric beneficiarem de uma oferta mais abrangente de serviços e da experiência do grupo na execução de projetos de elevada complexidade e âmbito nacional”, diz o grupo.

A Nearing Visabeira descreve uma “aquisição estratégica”, que permitirá “captar as vastas oportunidades de crescimento existentes nos setores da energia, da tecnologia e da inteligência artificial (IA), ampliando as suas competências, cobertura geográfica e base de clientes”. O grupo mostra interesse em “acompanhar o forte ciclo de investimento associado à eletrificação da economia”, nos data centers e na área da IA nos EUA.

A Carter Electric continuará com a mesma equipa de gestão, liderada por Doug Carter. A companhia tem cerca de 300 funcionários, distribuídos pelos escritórios de Orlando e Tampa. “Esta parceria estratégica permitirá acelerar ainda mais o nosso crescimento, disponibilizando serviços e competências adicionais aos nossos clientes atuais e dando igualmente a conhecer a Carter Electric aos clientes da Nearing Visabeira”, diz Doug Carter, CEO da Carter Electric. “Estamos também entusiasmados com a oportunidade de reforçar a nossa proposta de valor conjunta para melhor servir o mercado da Flórida.”

Já Nuno Marques, CEO da Nearing Visabeira, afirma que “os EUA assumem hoje um papel central na estratégia de crescimento” da empresa, acrescentando que “a aquisição reforça de forma muito significativa a nossa presença num dos mercados mais atrativos e dinâmicos do setor”.

A Nearing Visabeira estima que, com a compra, as receitas das operações nos EUA possam “ultrapassar os mil milhões de dólares de receitas anuais” e “atingir cerca de 2,5 mil milhões de euros de volume de negócios a nível global”.