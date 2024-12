100 anos. Mário Soares, o lutador

Mas houve ainda algo determinante e que não esqueço: depois do tumulto e das feridas do processo revolucionário em curso, após as Fontes Luminosas e outras empreitadas e dolorosos sobressaltos, era preciso, nos idos de 1976, cerzir um Portugal dividido, azedo e arruinado. Fechar as feridas. Mário Soares (eu vi-o fazer isso) reconciliou, juntou, reuniu. Cerziu. Voltou a fazê-lo após ganhar as eleições presidenciais em 1986, ao aperceber-se que tinha diante de si um país hostilmente dividido ao meio.

Das duas vezes tentou sentar Portugal à mesma mesa, deixando de fora apenas quem voluntária e intencionalmente se recusava a tomar nela assento, preferindo-lhe heróis duvidosos e líderes indecentes. Ele quis ser também, para além do seu construtor, o reconciliador da democracia: livre, pluripartidária, civilista, ocidental. Plena. E para isso, e ao serviço disso, fez política, avançando e recuando, deixando-se ver ao mundo, batendo à porta da Europa e pedindo para entrar; agradando, hostilizando ou dividindo; perdendo ou ganhando — mas nunca se menorizando por perder, nem se vangloriando excessivamente por ganhar: era a regra do jogo. Ia andando, parece que só levado pelo instinto, mas reflectindo porventura muito mais do que pensa – ou daquilo que ele dava a ver. Reflectindo sobre si, a vida, as coisas. A morte, o tempo. Por vezes tomando notas, rabiscando ideias, conjecturas, pensamentos.

Nunca desistiu, sempre resistiu

Fiz três livros com ele, o que sempre tomei como um privilégio e me deixou gratas recordações. (Soares teve, julgo eu, a intuição – sorte minha – de perceber que, num certo sentido, talvez ficasse, digamos, bem servido com uma jornalista “oficialmente” de direita, o que lhe alargaria automaticamente o espectro de leitores e curiosos, que alguém saído de entre os “seus”.) Mas hoje quero especialmente recordar que foi sobretudo ao preparar-me para o que viria a ser o segundo volume (“Democracia”) desta trilogia que me levou algum suor a fazer, que voltei a dar-me inteiramente conta da sua fibra de lutador. Singular característica esta, por nela ele juntar, numa só passada, numa só golfada, a coragem, a intuição, a persistência, a capacidade de luta, a capacidade de levar a água ao seu moinho. Afinal, o que fez toda a vida, até aos seus gozosos oitenta anos. (Daí em diante até agora, lembro-me menos bem do que se seguiu).

Voltando a esse segundo volume, recordávamos ambos a década de oitenta, ele deixando fluir uma memória por vezes preguiçosa, eu, de gravador em punho, debruçada sobre a sua cadeira (em Belém ou na sua casa do Campo Grande) e era sempre o lutador que eu ouvia. O que nunca desistia e sempre resistia. Sim, nessa época que agora recordo concretamente, o que eu encontrava sempre estampado sobre o tempo era o lutador, desta feita apanhado no cerco que a política e as suas circunstâncias então lhe moviam: as oposições, à esquerda e à direita, e nem Álvaro Cunhal nem Francisco Sá Carneiro eram pera doce. O primeiro era o proprietário único de um Partido Comunista então forte, dono dos sindicatos, da rua, da “legitimidade” do 25 de Abril e príncipe numa boa parte da media; o segundo, Sá Carneiro, governava mas sobretudo assinara um “antes” e um “depois” na História ainda breve da nossa democracia, ao tornar indisfarçável, através do voto, que o centro- direita e a direita valiam quase metade do país.

A Soares restava uma magra e dura fatia, mas falta sublinhar o resto do cerco para relembrar, à distância de décadas, quão magra e dura de mastigar era a fatia: através do Conselho da Revolução, os militares continuavam omnipresentes na cena e influentes nos bastidores e Ramalho Eanes, que detestava o líder do PS e que o líder do PS abominava, fora já reeleito para Belém, contra a vontade de Soares. No decurso desse para si tão malfadado ano de 1980, Mário Soares, sozinho e enfrentando o seu próprio partido, recusara-se a apoiar a (muito acarinhada) recandidatura presidencial do general. Um gesto de tão alto risco quanto de solitária coragem política. Dizer cerco, é dizer pouco.

O maior dos espectáculos políticos

Lembro-me de que me calhou seguir profissionalmente no Expresso o general Soares Carneiro, candidato da AD e, vindo a saber isso, o dr. Soares dizia-me por vezes que “passasse por lá”, para lhe contar as minhas impressões da campanha da “direita”. E eu passava. O “lá” era a sua casa onde estava a bom recato, intencionalmente afastado dos palcos de ambas as candidaturas. Subia então ao 2.º andar do prédio da Rua João Soares, a Olinda abria-me a porta, eu sentava-me e desfiava o que vira e ouvira nessa semana eleitoral. Ouvidor interessado et pour cause, não via élan nem encontrava fulgor político em Soares Carneiro para derrotar os poderosos apoios que ancoravam Eanes no país e na intenção de votos dos portugueses. Via bem. Depois Sá Carneiro morreu (e foi também a casa do dr. Soares que, após ter sabido, antes da televisão, essa noticia tão brutal, eu obviamente fui nessa noite), a AD esmorecia, o PS voltava devagarinho à tona, o cerco ia-se esbatendo.

Seguiram-se mais episódios felizes ou menos felizes com um governo pelo meio (Bloco Central) ate à densa e tensa campanha eleitoral presidencial de 1986, e é aqui que me interessa chegar, pois é de novo de um cerco à roda do lutador que se trata: falar de Freitas do Amaral, de um lado, com meios avultados e metade do país atrás de si e em festa; de Zenha, capturado pelo PC e por grande parte do PS na pele do “irmão-traidor”; ou de Pintassilgo, que confundia e dividia, o que é senão um cerco político?

Um dia, estava a corrida presidencial a dar os seus primeiros passos e estava eu com o dr. Soares em Braga em pré-campanha, quando, numa quieta manhã de sol que se diria impossível de subverter, o Expresso estampa uma bomba na sua primeira página: Soares partia para a empreitada eleitoral com… 8% das intenções de voto, (ou seria ainda menos?) A entourage gelou, ele não. Aparentando uma segurança que não sentia, continuou olimpicamente a comer castanhas descendo a avenida bracarense e fez simplesmente o que sempre fizera porque era o que sabia fazer: não desistiu.