A academia apartidária que quer ensinar os jovens a fazer política: "O cidadão comum não faz ideia como se pode candidatar a uma Junta"

Fernando Soares aponta outro objetivo: “Queremos mostrar às pessoas que não basta chegar à internet e expor a sua ideia. É preciso ir à luta, expô-la publicamente e chegar a um consenso com pessoas que têm outras ideias”.

Foco será nos jovens “fora da política”, mas curso estará aberto a “todo o espectro democrático”

O primeiro rascunho da importação da ideia partiu de Ricardo Marvão, cofundador da Beta-i, depois de ver um documentário sobre uma associação criada por jovens que juntava quem conhecia e estava dentro do sistema e pessoas que têm “algo para dizer”, chamado Knock Down the House, de 2019, o mesmo ano em que conheceu Robyn Scott, cofundadora da Apolitical. Falou com Fernando Soares, com quem já tinha trabalhado, e com outros “empreendedores” que não estão na política ativa, mas ligados a projetos da sociedade civil (ao todo, são agora nove).

Além de Ricardo Marvão e Fernando Soares, são cofundadores Adriana Cardoso, ex-colunista do Público e da Comunidade Cultura e Arte, Nuno Alvim, especialista em economia da concorrência e consultor na RBB EconomicsPartner em Bruxelas, Nuno Carneiro, fundador e coordenador da comunidade cívica Política Para Todos, Luís Lacerda, investigador na University College London e antigo presidente da Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores no Reino Unido (PARSUK), Simone Uriartt, designer estratega em inovação social, João Costa, diretor de Pessoas & Cultura da empresa de desenvolvimento de jogos FRVR e Teresa Dias Coelho, economista e cofundadora da ONGD WACT – We Are Changing Together.