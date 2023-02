O prédio de cinco andares na Boulevard Zübeyde Hanım — uma das ruas principais da cidade turca de Gaziantep, que passa à beira do jardim botânico — colapsou. Por baixo dos escombros estiveram durante 40 horas a família Karapirli, composta por mãe (Pınar), pai (İbrahim) e os dois gémeos de ano e meio, Amine Elçin e Ahmet Erbay. Ao final do dia desta terça-feira, as equipas de resgate conseguiram chegar ao gémeo rapaz, Ahmet. “Vem aí um milagre!”, gritou um dos membros da equipa, à medida que conseguia tirar o bebé dos escombros. A irmã e os pais seriam retirados pouco depois, todos com vida.

O relato feito pela agência de notícias turca Anadolu, intitulado “Felicidade dupla”, é uma das muitas histórias com final feliz que têm sido replicadas ao longo das últimas horas pela imprensa local e internacional, à medida que ainda se conseguem resgatar com vida algumas das vítimas do sismo de enorme magnitude que abalou o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada de segunda-feira — e que terá matado quase oito mil pessoas, segundo os dados mais recentes.

▲ Várias crianças foram resgatadas com vida dos escombros ao longo das últimas horas Anadolu Agency via Getty Images

