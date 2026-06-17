A cadela Akyra, a cachupa trabalhosa e o gestor de redes sociais. Como Vozinha viveu em Chaves antes de ser herói por Cabo Verde no mundial

Quem se cruza com ele nas ruas de Chaves destaca que costuma andar sempre com o animal de estimação, como também reconhece Carraça. “A cadela é como um filho para ele. É muito apegado à cadela, tem uma relação extraordinária com ela. É muito carinhoso com ela. Tinha sempre a rotina de fazer uma sesta e depois acordar e passear a Akyra”.

Tiba, que também tem um cão, aproveita a boa vontade de Anabela. “A Akyra e o cão do Tiba ficam comigo. Mas eles dão-se os dois bem”. Enquanto fala, a labradora descansa deitada no chão depois de um longo dia a brincar “com a bola”. “É muito sossegadinha, como se vê, pode ficar um bebé em cima dela que ela não faz nada”, aponta.

Anabela antecipa com tristeza a saída de Vozinha de Chaves. No entanto, sabe que a relação vai durar. “A nossa amizade nunca mais vai acabar.” Mesmo que saia definitivamente de Trás-os-Montes, o guarda-redes ainda tem que regressar a Portugal para levar com ele Akyra.

“Eu gostava que ficasse, para estar ao pé de mim. Ele dizia-me ‘para onde eu for, tu vais comigo'”. Mas Anabela, com netos para cuidar, não tem intenção de fazer as malas, apesar de saber que Vozinha não quer entregar Akyra a outras pessoas. “Há tempos esteve aqui um [amigo] caboverdiano e ele disse-lhe: ‘Confio tudo em ti, mas a Akyra não, só confio na Anabela”.

“Sempre foi alucinado pelo Vozinha, uma loucura”. Antes dos milhões de seguidores, os adeptos do Chaves

A febre dos cromos da caderneta do Mundial atinge, este ano mais do que em outros, os adeptos caboverdianos. Além deles, há os habituais colecionadores que torcem por conseguir o cromo de um ídolo. É o caso do pequeno Tiago, de seis anos. Mas desengane-se quem acha que o jovem flaviense procura incessantemente por abrir uma saqueta e ver a cara de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

“Ele é fanático pelo Vozinha”, começa por contar Sandra Malta, tia do jovem. “Toda a gente chora pelo cromo do Ronaldo ou do Messi, ele não, ele chorou pelo Vozinha”. Atrás do balcão da loja do Chaves, mostra o vídeo (também enviado para Vozinha) de Tiago lavado em lágrimas a mostrar a figura com a cara do guarda-redes.

Se agora Vozinha tem tantos seguidores como os melhores do mundo no futebol, há poucos dias Tiago podia orgulhar-se de ser um dos poucos aficionados do atleta. “Sempre foi alucinado pelo Vozinha, uma loucura”. O vício sempre foi alimentado pela família.

“Mandávamos vídeos para o Vozinha”. Um dos últimos foi trocado no início deste mês, no dia do 40.º aniversário do caboverdiano. Sandra enviou um vídeo de Tiago a dar os parabéns ao guarda-redes e Vozinha respondeu com uma mensagem de voz a agradecer.

Dentro da loja quase vazia do Chaves, onde já não é possível comprar camisolas de guarda-redes, reconhece o guardião como “espetacular”, “humilde”, “muito simpático” e de “coração bom”. Ao contrário do que acontece com muitos jogadores, Vozinha será recordado. “Há jogadores que passam e nem marcam, porque o clube mantém-se e os jogadores vão passando. Mas o Vozinha é um daqueles que vai marcar o clube, especialmente agora”.

Tal como Tiago, também Ricardo Rodrigues é adepto dos transmontanos. Se este ano não conseguiu ir a tantos jogos como desejaria, isso não afasta o orgulho que agora sente pela incrível façanha de Vozinha.

“Uma exibição típica dele, muito serena. Teve a felicidade de engatar contra uma seleção do poderio da Espanha e foi com grande satisfação que vimos essa exibição. É motivo de grande satisfação e estão ligados ao clube, é um mediatismo muito grande e, quando é positivo, é sempre bom”, diz o flaviense de 39 anos que já passou pelos relvados, como treinador de guarda-redes.

Enquanto se dirige à Taska das Caldas, assume alguma tristeza pela saída de Vozinha do Chaves. Dentro do restaurante muito frequentado pelos colegas de equipa do guarda-redes, o dono Frederico Pinto, atarefado, diz que, ao contrário da maioria dos companheiros de clube, e talvez por cozinhar bem, Vozinha frequentava pouco aquele espaço.

“Vinha buscar comida de vez em quando”. E, claro, passava pela rua “a passear a cadela”, como sempre.