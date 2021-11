A epopeia de Dino D'Santiago: "Hoje já me sinto merecedor de tudo"

Avançando para o teu novo álbum, quem são os “badius” que lhe dão título?

Indo mesmo à origem, compunham o povo badiu os primeiros escravizados, que, a partir do século XIV os portugueses transportaram para a Ribeira Grande, hoje Cidade Velha, vindos da zona entre a Gâmbia e do Senegal e depois da Guiné. E, graças aos ataques de piratas franceses, ingleses, turcos e holandeses, que viam naquela região de Cabo Verde um interessante foco comercial, foram os primeiros que conseguiram fugir. Os portugueses que povoavam Cabo Verde vinham do norte de Portugal. Então, “badius” era como diziam “vadios”, um termo pejorativo. Só que já perto do início do século XX eles adotaram esse termo como símbolo de resistência e resiliência. Até hoje.

E porquê ir buscar esse termo para dar nome ao álbum?

Toda a cultura do povo badiu foi muito reprimida. Badiu não é só a língua que se fala, mas também um povo que teve de resistir para que um dia houvesse a independência de Cabo Verde e da Guiné. Foram eles que criaram ritmos como o funaná e o batuku, que hoje eternizo na minha música e que as pessoas dançam, mas que foram censurados pela corte portuguesa e depois pelo Estado Novo, porque eram considerados sons do Diabo. Quis contar a história para que as pessoas oiçam com mais empatia.

Contas muitas vezes como detestaste Cabo Verde a primeira vez que lá foste, ainda miúdo, e como só fizeste as pazes muitos anos mais tarde. Este recuperar da herança africana, tão presente na tua música, traduz também o teu percurso pessoal?

É um resgate até à minha essência. Sou negro de tez, mas a minha mente é extremamente caucasiana.

Os americanos têm um termo para isso que é o “coconut” [“côco”], castanho por fora e branco por dentro.

Não poderia dizer melhor. Mesmo quando ouvia dizer que Portugal era um país racista, sentia-me profundamente ofendido. Sinto-me tão português que não conseguia aceitar-me como parte desse sistema. O que é certo é que a vida depois me foi mostrando que afinal eu não era tão português como achava. Logo em 2018, na altura do Mundu Nôbo, a minha agência recebeu vários “nãos” de autarquias porque eu cantava em crioulo. Só quando começaram a ver pretos e brancos a cantar “a minha nação é kriola” é que começaram a contactar-nos e a querer o concerto. Agora estou a enfrentar outra resistência: quero assumir o palco como um espaço audiovisual, onde passam frases das minhas letras e representações de Cabo Verde, porque sinto que a minha mensagem chegou às pessoas de uma forma dançante, mas não entenderam o teor das palavras, e as pessoas não querem; querem-me só a mim no palco.

[o vídeo de “Lokura”:]

Essa resistência ao crioulo é supreendente por ser tão recente. Sentes que, em Portugal, as pessoas, enquanto indivíduos, são mais abertas e disponíveis do que as instituições?

Claramente. Antes vivia-o de forma mais naif. Agora apercebi-me que é sistemático…

O que é que é sistemático?

É sistemático os EUA espirrarem e nós ficarmos constipados. No que diz respeito a ritmos, acontece assim com tudo o que sai do mercado anglo-saxónico e agora do mercado latino, com o reggaeton, e do Brasil com o fenómeno do funk. Compete-nos a nós ter a coragem de não nos moldarmos àquilo que o sistema acha que é o cool. Porque, se não, vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu com o fado, que um dia foi dançado e que, desde que o Estado Novo o transformou em música de salão, achas que para ouvir fado tens de estar em silêncio e não dançar.

Hoje, quando ouves dizer que Portugal é um país racista, ainda te sentes ofendido?

Com olhos de adulto, considero que Portugal tem um sistema racista, castrador, que serve uns e abusa, pelo esquecimento, de outros. Há provas mais do que dadas que os imigrantes contribuem muito para o crescimento, quer do PIB, quer da natalidade. Dói-me dizer isto, porque faço parte deste país. Hoje sinto-me 100% português e ao mesmo tempo 100% cabo-verdiano. E não quero ser o eterno lamento: sinto que posso contribuir para a mudança, porque as novas gerações ouvem-me e um dia serão elas a governar. A minha fé mantém-se: o país pode ser racista, mas tem a capacidade e a responsabilidade de inverter o jogo, por ser também dos países mais mestiços e aculturados que temos na Europa.

[ouça “Badiu” na íntegra através do Youtube:]

“Comecei a escrever e percebi que só conseguia escrever em crioulo”

A tua carreira explodiu nos últimos cinco anos, mas começou muito antes disso e com outras sonoridades, tanto com os Expensive Soul como com os Nu Soul Family. O que te faz, sabendo que podia ser um risco, mudar de rumo de forma tão radical, ir trás das tuas raízes e começar a cantar a crioulo?

Fico arrepiado quando penso nisso. Foi precisamente para sair da frequência do sucesso e do que isso estava a fazer-me. Estive 11 anos com os Expensive Soul e mais quatro com os NuSoul Family, a pisar todos os palcos nacionais, a receber globos de ouro, prémios MTV, mas a sentir um vazio profundo. Não era a minha história que estava a contar. Ao mesmo tempo, sentia-me perdido em relação àquilo que era. Quando em 2009 regressei a Cabo Verde pela primeira vez desde a tal viagem de 1987 senti uma chapada tão forte que comecei aí um processo de reconstrução a vários níveis. Foram quarenta dias com o meu pai, a dormir na mesma cama, a senti-lo pela primeira vez abraçar-me por trás enquanto dormia, a achar aquilo estranhíssimo, mas a não resistir. Fui soltando amarras em relação à minha educação muito católica e à sensação de estar constantemente a pecar. A vida toda até então me senti a ovelha literalmente negra da família. Porque não concordava com a forma como a missa era celebrada, não concordava com a busca de Deus no exterior. Cristo disse “o templo está dentro de ti” e eu queria ouvir mais a minha voz. Foi essa busca que me levou ao Dino D’Santiago. Deixei de ter vergonha de falar crioulo (os meus pais sempre falaram connosco em crioulo e nós respondíamos em português). Comecei a escrever e percebi que só conseguia escrever em crioulo. Quando dei por isso, tinha um disco, só com as conversas com os meus dois avós, com o meu pai… A partir daí, e até 2019, passei a ir no mínimo oito vezes por ano a Cabo Verde.