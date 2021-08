Foi José quem levou Pedro ao aeroporto na partida para Tóquio, foi ele quem o foi buscar à chegada dos Europeus de pista coberta com a medalha de ouro ao pescoço, é a ele que o saltador recorre para desabafar ou pedir ajuda nas pequenas e grandes coisas. “No outro dia vi que tinha um contacto dele por WhatsApp, depois o telefone tocou… nem sei se gastei uma fortuna em roaming, ou se era ele a pagar, atendi com o coração nas mãos. Só pensava que ele tinha apanhado Covid, fiquei em pânico! Afinal, era para me pedir se podia ajudar a mãe, que estava sem água no apartamento…”

Pedro vive e treina na margem sul do Tejo. A confusão de Lisboa e o que via como excessiva burocracia na utilização dos espaços de treino na capital – “Não é fácil para alguém com a mentalidade de um país como Cuba, onde as coisas funcionam com regras simples, adaptar-se a esta realidade de União Europeia, onde tudo se faz com um papel oficial e há horários rigorosos”, situa Ana Oliveira – levaram o Benfica a procurar alternativas. A Câmara de Setúbal abriu as portas das suas instalações, que o clube apetrechou com o material necessário, e nasceu assim uma relação que já valeu a Pedro Pichardo a Medalha de Honra da cidade.