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A libertação dos reféns capturados pelo Hamas, as surpresas das autárquicas e mais um encontro de Zelensky e Trump. As imagens da semana

A semana ficou marcada pela libertação de todos os reféns que o Hamas capturou no dia 7 de outubro de 2023. O acordo de paz foi assinado e as tropas retiraram-se de parte de Gaza. As imagens da semana

Esta última semana ficou marcada pelo “momento histórico”, como apelidou Donald Trump, da libertação de todos os reféns vivos que foram capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. Foram também devolvidos a Israel alguns dos cadáveres dos reféns que não sobreviveram ao cativeiro. O Hamas continua a não cumprir o acordo de paz ao não entregar todos os cadáveres — dizem que alguns dos corpos desses reféns mortos estarão debaixo dos escombros.

Num plano nacional, a semana ficou marcada pelas eleições autárquicas e pelas surpresas, algumas certezas, mas também várias dúvidas.

O Chega não teve o resultado que queria apesar de ter conquistado as três primeiras câmaras municipais e o PS aguentou-se apesar de ter sido ultrapassado pelo PSD — que agora é o maior partido nos municípios e no Parlamento.

Em Lisboa, Carlos Moedas manteve-se no cargo vencendo Alexandra Leitão; no Porto, Manuel Pizarro foi derrotado por Pedro Duarte. Em Coimbra, Ana Abrunhosa do Partido Socialista conseguiu destronar José Manuel Silva, do PSD.

Isaltino Morais conseguiu também vencer com maioria absoluta a Câmara de Oeiras, com já era esperado. Uma das grandes surpresas foi mesmo Viseu que conseguiu pela primeira vez tirar os sociais-democratas do poder.

A fechar a semana mais um encontro de Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente americano voltou a receber o seu homólogo ucraniano para a tentativa de uma solução de paz para a Ucrânia.

Veja na fotogaleria abaixo as imagens que marcaram a semana.

Pedro Duarte é o novo rosto da presidência da câmara municipal do Porto
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Preparação do púlpito onde Pedro Duarte fez o seu discurso de vitória
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Luís Montenegro foi até ao quartel-general de Pedro Duarte para o felicitar pela vitória à câmara do Porto
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Carlos Moedas foi reeleito a presidente da câmara municipal de Lisboa
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
No fim do discurso de Carlos Moedas foram atiradas moedas para o palco
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Carlos Moedas conseguiu ser reeleito para a câmara municipal de Lisboa contra a principal adversária Alexandra Leitão
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Na sede de campanha de Manuel Pizarro a tristeza pela derrota era enorme
Igor Martins
Alexandra Leitão não conseguiu tirar Carlos Moedas da liderança da maior câmara do país
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR
epaselect epa12449731 Israelis celebrate prior to the scheduled release of hostages held by Hamas, at Hostage Square in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. As part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, some 20 Israeli captives and around 2,000 Palestinian prisoners are scheduled to be released on 13 October. EPA/STRINGER
Na Praça dos Reféns, em Telavive, milhares começaram o dia a desejar que a entrega de todos os reféns se realizasse com sucesso
STRINGER/EPA
epa12449936 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R), accompanied by Israeli President Isaac Herzog (L), welcomes US President Donald Trump (C) at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. According to a parliament spokesperson for the Israeli Knesset, President Trump will deliver a speech at the Knesset on 13 October 2025 in light of a first phase ceasefire and hostages release deal between Israel and Hamas. US President Trump will then travel to Sharm el Sheikh, Egypt for a Peace Summit co-chaired with Egyptian President Abdel Fattah al Sisi and participation by around 20 world leaders with a goal to end the war in the Gaza Strip and enhance efforts to bring peace and stability to the Middle East. EPA/ABIR SULTAN
Nessa mesma manhã, dia 13 de outubro, Donald Trump aterrou em Telavive
ABIR SULTAN/EPA
GettyImages-2240369483
Momento em que os reféns foram entregues à Cruz Vermelha e levados para território israelita
Anadolu via Getty Images
Returned hostage Omari Miran reuniting with his wife Lishay Miran-Lavi for the first time in 738 days on Oct 13, 2025. (GPO handout photo)
O refém Omari Miran ao reencontrar-se com a sua família depois de 738 dias em cativeiro pelo Hamas
EYEPRESS via Reuters
GettyImages-2240387847
O refém Matan Angrest depois de ser libertado pelo Hamas
Anadolu via Getty Images
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Cerca de 1968 prisioneiros palestinianos foram libertados na troca de prisioneiros com o Hamas
Middle East Images/AFP via Getty
O refém Ziv Berman no helicóptero da Força Aérea de Israel após ter sido libertado pelo Hamas
Anadolu via Getty Images
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Refém Eitan Mor na chegada a território israelita
Getty Images
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Cerca de 1968 prisioneiros palestinianos foram libertados na troca de prisioneiros com o Hamas
Middle East Images/AFP via Getty
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Libertação do refém Evyatar David depois de 738 dias sequestrado pelo Hamas
AFP via Getty Images
A freed Palestinian prisoner hugs his family member after being released from an Israeli jail as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 13, 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
Cerca de 1968 prisioneiros palestinianos foram libertados na troca de prisioneiros com o Hamas
Mussa Qawasma/REUTERS
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Donald Trump discursou no parlamento israelita na manhã do dia 13 de outubro
POOL/AFP via Getty Images
epa12451172 Palestinians welcome the freed prisoners upon their arrival in the Gaza Strip after their release from Israeli prisons under a swap agreement, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, 13 October 2025. The first phase of the Gaza peace agreement, reached between Israel and Hamas, includes the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, a partial withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/HAITHAM IMAD
Cerca de 1968 prisioneiros palestinianos foram libertados na troca de prisioneiros com o Hamas
HAITHAM IMAD/EPA
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Refém Nimrod Cohen na chegada a território israelita após 738 dias
AFP via Getty Images
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Cerca de 1968 prisioneiros palestinianos foram libertados na troca de prisioneiros com o Hamas
Middle East Images/AFP via Getty
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No Egipto, Donald Trump e vários outros países assinaram um acordo de paz para a Faixa de Gaza
AFP via Getty Images
Portugal player Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal against Hungary during the FIFA World Cup 26 qualification soccer match held at Jose Alvalade stadium, in Lisbon, Portugal, 14 October 2025. RODRIGO ANTUNES/LUSA
Cristiano Ronaldo após marcar frente à Hungria no jogo de apuramento para o Mundial de 2026
RODRIGO ANTUNES/LUSA
epa12455462 Member of the Chevra Kadisha near the coffin of late Israeli hostage Guy Illouz during his funeral procession in Rishon LeZion, Israel, 15 October 2025. Guy Illouz was kidnapped by Hamas on October 7th from the Nova music festival and killed in captivity. His body was returned during ceasefire deal on October 13. Twenty-one bodies of Israeli hostages still remain in Hamas captivity. EPA/ABIR SULTAN
Cadáveres de reféns israelitas mortos que foram devolvidos a Israel após o acordo de cessar-fogo
ABIR SULTAN/EPA
epa12456751 Israeli soldiers salute as a convoy carrying the bodies of two Israeli hostages that were handed over by Hamas arrives at the National Center of Forensic Medicine in Tel Aviv, Israel, 15 October 2025. The two bodies of the hostages kidnapped by Hamas on 07 October 2023 returned as part of a ceasefire deal between Israel and Hamas. Around twenty bodies of Israeli hostages remain in Hamas captivity. EPA/ABIR SULTAN
Soldados israelitas prestam continência enquanto uma carrinha transporta os corpos de dois reféns israelitas entregues pelo Hamas
ABIR SULTAN/EPA
GettyImages-2241298560
Desfile anual de Victoria Secret
Getty Images for Victoria's Secr
Entrevista ao escritor francês, Édouard Louis
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVA
GettyImages-2241661373
Volodymyr Zelensky durante mais uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump
Getty Images
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