A libertação dos reféns capturados pelo Hamas, as surpresas das autárquicas e mais um encontro de Zelensky e Trump. As imagens da semana

Esta última semana ficou marcada pelo “momento histórico”, como apelidou Donald Trump, da libertação de todos os reféns vivos que foram capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. Foram também devolvidos a Israel alguns dos cadáveres dos reféns que não sobreviveram ao cativeiro. O Hamas continua a não cumprir o acordo de paz ao não entregar todos os cadáveres — dizem que alguns dos corpos desses reféns mortos estarão debaixo dos escombros.

Num plano nacional, a semana ficou marcada pelas eleições autárquicas e pelas surpresas, algumas certezas, mas também várias dúvidas.

O Chega não teve o resultado que queria apesar de ter conquistado as três primeiras câmaras municipais e o PS aguentou-se apesar de ter sido ultrapassado pelo PSD — que agora é o maior partido nos municípios e no Parlamento.

Em Lisboa, Carlos Moedas manteve-se no cargo vencendo Alexandra Leitão; no Porto, Manuel Pizarro foi derrotado por Pedro Duarte. Em Coimbra, Ana Abrunhosa do Partido Socialista conseguiu destronar José Manuel Silva, do PSD.

Isaltino Morais conseguiu também vencer com maioria absoluta a Câmara de Oeiras, com já era esperado. Uma das grandes surpresas foi mesmo Viseu que conseguiu pela primeira vez tirar os sociais-democratas do poder.

A fechar a semana mais um encontro de Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente americano voltou a receber o seu homólogo ucraniano para a tentativa de uma solução de paz para a Ucrânia.

Veja na fotogaleria abaixo as imagens que marcaram a semana.