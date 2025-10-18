Nem tempo a Putin, nem armas a Zelensky. Trump aproveita "ímpeto" do Médio Oriente para impor a sua estratégia para a paz na Ucrânia

A semana de Donald Trump começou em Israel e no Egito, onde assinou oficialmente a primeira fase de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo a contagem do autoproclamado “Presidente da Paz”, este foi o oitavo conflito internacional que resolveu em oito meses de mandato. Mas antes de a semana acabar, o foco do Presidente norte-americano já mudou de continente e recaiu sobre aquela que quer que se torne a nona guerra da lista: a da Ucrânia. “Eu adoro resolver guerras”, declarou esta sexta-feira, garantindo que o objetivo por detrás da longa lista é a satisfação de travar a “morte de pessoas”.

Foi com esta justificação que, esta sexta-feira, Trump recebeu Volodymyr Zelensky na Casa Branca para um almoço de trabalho. A relação entre os dois chefes de Estado tem sido tudo menos linear, mas, à terceira visita à residência presidencial este ano, o líder ucraniano apareceu com um guião bem estudado: vestido de forma “elegante” — o elogio e a aprovação do traje foram feitos por Trump — e com uma longa lista de agradecimentos, elogios e ofertas de negócios. “Estamos a começar a entender-nos um ao outro”, considerou Zelensky, em declarações aos jornalistas antes do almoço.

Em cima da mesa, estava um pedido concreto de Kiev: a permissão para comprar mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk, com capacidade para, disparados a partir da Ucrânia, alcançarem as maiores cidades russas, com menos chances de serem detetados e intercetados. No início da semana, com os sucessos no Médio Oriente ainda frescos, Trump admitiu entregar Tomahawk à Ucrânia e apoiar uma passagem ao ataque, uma ofensiva de Kiev contra a Rússia. Porém, esta sexta-feira, o entendimento que Zelensky gabou pareceu não ser suficiente para assegurar os tão desejados mísseis.

À saída do encontro — classificado por um como “produtivo” e por outro como “cordial e interessante” — Zelensky recusou comentar o que tinha sido decidido sobre o tema, mas as palavras de Trump sobre a reunião dão a entender uma resposta negativa. A prioridade, disse, é pôr fim à guerra sem ser preciso recorrer a mais armas e a “quantidades de dinheiro insuportáveis”. Ainda que tenha saído de Washington sem os Tomahawk e reconhecido que a Ucrânia está numa “situação difícil”, Zelensky garantiu que “confia” na capacidade Trump pressionar Putin e no seu “desejo” real de pôr fim à guerra. E aponta: a situação no Médio Oriente também era difícil e foi resolvida por Trump.