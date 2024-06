A lição de Macklemore e os Jonas Brothers à procura de um outro tempo: o terceiro dia de Rock in Rio Lisboa

O segundo fim de semana da edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa começou entre o pop rock à la Disney dos Jonas Brothers e o rap pop — e político — de Macklemore, passando por velhos conhecidos dos portugueses como os James e Ivete Sangalo. Foi um dia em que o Parque Tejo, na zona oriental da cidade, se voltou a encher de famílias e de diferentes gerações.

Passavam poucos minutos do jogo do Euro em que Portugal bateu a Turquia, partida que foi transmitida em direto por todo o recinto do Rock in Rio Lisboa, e a celebração começava ao som de Ivete Sangalo. A artista brasileira tem presença confirmada em todas as edições do festival — tal como acontece com os Xutos & Pontapés — e mesmo que a música tenha deixado o Parque da Bela Vista para se instalar junto do rio, fazendo finalmente jus ao nome original da organização, Ivete Sangalo tinha de marcar presença na edição em que se assinalam os 20 anos do evento.

Rodeada de uma alargada comitiva de bailarinos, e de uma virtuosa banda elevada no palco, foi um show de alegria contagiante, de tons rosa, em que a musicalidade das melodias e ritmos tradicionais brasileiros se cruzaram com elementos mais eletrónicos — incluindo algumas nuances funk pelo meio — de forma simbiótica. Ivete Sangalo é “tira o pé do chão”, é uma roda viva de animação, um espetáculo que personifica a conhecida boa-disposição brasileira e que se manifesta por toda a vasta plateia diante do Palco Mundo.

“Meus amores, que saudades deste Sol tão lindo”, exclamou a cantora. “Simboliza tão bem Lisboa, o Brasil, Angola, todos estes povos tão lindos.” Lembrou o Carnaval baiano, evocando também o espírito rock n’ roll que está na génese do Rock in Rio. “Haverá mais heavy metal do que o Carnaval da Bahia?”, disse, enquanto fazia a festa com a energia prometida. E literalmente levantou-se poeira com a interpretação de Sorte Grande, a mais celebrada e afamada das suas canções, vinda ainda do tempo da Banda Eva a que deu voz e a tornou popular.

De seguida, já no Palco Tejo, foi a vez de os Ornatos Violeta atraírem uma multidão que ansiava por assinalar os 25 anos de O Monstro Precisa de Amigos, o emblemático disco que a banda portuense editou em 1999. Manel Cruz e companhia fizeram-se acompanhar pelo quarteto de cordas da Casa da Música enquanto os fãs — da velha guarda, mas também das novas gerações que foram descobrindo e apaixonando-se pela música dos Ornatos ao longo dos anos — iam trauteando muitas das canções.