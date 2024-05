"A maior parte das pessoas tem uma vida para ser contada". A missão, prisão e amor de Constança Telles da Gama

Mas que lendo achamos que podia perfeitamente ter acontecido.

Lá está [risos] Vemo-la a vestir-se, a pôr o xaile à cabeça e a ir por aí fora. Segundo percebi era muito pequenina. Cheia de coragem, cheia de nervo, pronta a enfrentar o mundo.

Deslocando-nos agora para o seu lado de historiadora, que Portugal é este na viragem para o século XX? Em particular nesta Lisboa e no seio de familiares tradicionais como aquela de que a protagonista faz parte. Aliás, usa a expressão aldeia quimérica, ou imaginada, em que todos os fidalgos se conhecem e têm algum parentesco.

Acho que é uma Lisboa de turbulência, em que quem tinha mais poder era quem estava atrás do balcão. Aliás, há um historiador chamado Daniel Alves que tem um livro chamado A República atrás do Balcão. No fundo era uma teia relacionada com a carbonária, que toma o poder, e que para manter esse poder fomenta essa turbulência. Se for ler os diários do Tomás Mello Breyner, que era médico da corte e que ficou em Lisboa, era impressionante. Ia-se no elétrico e levava-se com um tiro, porque havia uma revolução qualquer. Lembro-me do pai da Vera lagoa, que estava sentado num café e de repente decide pegar na espinguarda e ir tomar uma instituição qualquer.

Vive-se a lei da bala.

Totalmente. Da bala, do estouro, da bomba, e quantas pessoas não morreram nesta altura. Basta olhar para a imprensa da época. Aquela história da mulher que está à janela e apanha uma bala perdida. É verdade. Era importante apanhar estas descrições.

É engraçado porque Constança diz que até ao 5 de outubro de 1910 não ligava muito a política.

É, e ali é importante. Há um dia em que está com a condessa de Ficalho em que é desafiada a ir visitar o António Ribas, o tal prisioneiro com quem isto tudo começa. A condessa foge de Portugal e a Constança revolta-se de tal maneira com o estado do António Ribas que decide fazer tudo por ele.

Escreve até ao presidente Manuel de Arriaga a interceder.

E aquilo que se lê no livro é a transcrição da carta. Ele próprio se revoltou mas depois há todo o jogo político. Mal o Ribas sai é finalmente indultado com honras na Ilustração Portugueza. Mas a seguir entram centenas de presos políticos.

A tal reação monárquica acusada de conspiração.

Exato, e ela tenta fazer tudo por eles, mesmo quando ela própria é acusada de conspiração e é presa no Aljube. Essa prisão é uma coisa impressionante. Eles tiravam fotos. Há aliás uma foto da mademoiselle Alice Lawrence [filha dos proprietários do Lawrence’s Hotel, em Sintra, jornalista e tradutora que deu a notícia da Implantação da República no estrangeiro]. Na cadeia, com duas horas de comunicabilidade, Constança consegue entregar e resolver a vida de centenas de pessoas. Ela própria tinha uma caixa de esmolas do lado de fora da grade da prisão para que quem lá fosse pudesse ajudar os presos políticos, ela própria presa política. Percebia-se que era um ambiente de medo.

Transversal à sociedade?

Independentemente da classe social, sim. Aliás, o António Ribas é um polícia, acusado de conspiração. Há histórias inacreditáveis de pessoas presas por enviarem lenços bordados não sei para onde; era motivo de retenção nas prisões. Outra coisa que me impressionou muito foi o sistema prisional na Penitenciária, do ponto de vista da dureza. Privava-se o preso de qualquer contacto humano, não via ninguém, ninguém o via a ele. Tinha um número e um barrete. Não faziam nada sem ser em solitário, como dar à bomba. Cada um está num cubículo. Isto é impressionante.

Falou dos jornais e menciona até a Alice Lawrence, que dava outra história, e que é das primeiras a reportar a instauração da República para o Daily Mail. Fala também de meios como a Spectator ou do New York Times. Na pesquisa, teve noção de como os jornais estrangeiros nos viam?

Nesta fase penso que somos vistos como um país em revolução permanente. Embora isto não seja exclusivo de Portugal, obviamente. Estamos ainda no princípio do século XX e é importante olhar para a história com os olhos da época. Esses jornais deviam olhar para nós estando à espera do que pudesse acontecer.

Chega a organizar-se uma campanha humanitária.

Sendo que essa campanha de que fala tem a ver com a duquesa de Bedford, que vem a Lisboa e que visita as prisões, o próprio João, e que se impressiona muito com as chamadas ilhoas, quatro ou cinco mulheres dos Açores que são trazidas para Lisboa, presas, completamente deslocadas, porque defenderam a sua igreja. É impossível também desligar este contexto histórico da perseguição que houve à Igreja.

Constança lembra a certa altura o tio Eça de Queirós, também era anticlerical mas nada a este ponto.

[risos] Exatamente, não chegava aqui. Não sei se era parente direto mas era da mãe dela, frequentava a quinta do Covo, onde se terá inspirado para a Ilustre Casa de Ramires.

Se falamos de um contexto nacional, a partir de 1914 o cenário internacional também muda a vida destas pessoas, com a eclosão da I Guerra.

João de Almeida estava muito ligado à família de D. Miguel I. Ele sai em miúdo e no fundo fica ao serviço da família real na Áustria. Quando decide que tem que salvar Portugal, para ele os termos são estes, [quando a monarquia cai] é nessa altura que participa nas incursões, é preso em Chaves, sem glória, sem ser em combate. Foi muito maltratado. Mas é um preso valioso pelo estatuto que tem. Quando é libertado e volta para a Áustria, coloca-se ao serviço do imperador. Era militar do exército austríaco. A partir do momento em que Portugal entra na guerra ele diz que não luta contra Portugal, tal como D. Miguel Januário, filho de D. Miguel I, portanto é colocado em serviços administrativos. Mas faz descrições dos combates, das estadias na atual Polónia, Ucrânia. Tudo isso é retirado das suas cartas e impressiona.