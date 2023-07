– A Rosalía tem razão, a fama é uma má amante?

– É uma má amante se não souberes conviver com ela. Mas posso entender perfeitamente que no final do túnel possa existir depressão.

– Porquê?

– Eu fluo e faço o melhor que consigo, o melhor que sei fazer, que é jogar futebol. Mas nunca escolhi ser uma referência, são as pessoas que te colocam nesse lugar. A fama, ou ser famoso, pode condicionar a tua forma de ser pelo que as outras pessoas pensam ou dizem. Isso é que pode ser perigoso…

Numa entrevista ao El País em março, após ganhar duas Bolas de Ouro como melhor jogadora do mundo na fase em que estava a recuperar de uma grave lesão nos ligamentos do joelho, Alexia Putellas colocou-se onde o destino a quis premiar. Neste caso, foi mesmo destino. Melhor, uma conjugação cósmica, daquelas que dão a provar numa espiral de altos e baixos tudo o que o futebol pode trazer de bom e de mau. Chorou porque foi pela primeira vez campeã europeia de clubes, chorou porque um treino fez com que saísse de muletas e não em ombros do Europeu, chorou porque ficou sem poder fazer o que mais gosta, chorou porque foi premiada mesmo não podendo fazer o que mais gosta. Chorou ela, choraram muitos e muitas que sofriam como ela. As diferenças de realidades podem ser muitas mas ganhou o estatuto pelo qual há muito a tratavam: Rainha.

Há uma comparação com Robert Lewandowski, o Bola de Ouro masculino quando ganhou o primeiro troféu da France Football, que ainda a faz rir depois de tantas lágrimas. O que aparece quando se procurava então no Google pelo nome de Alexia Putellas? “Parceira, namorado, salário” – coisas que não apareciam numa procura pelo avançado polaco. “Há uma dupla leitura nisso, talvez saibam tudo sobre o Lewandowski e não sobre mim, com quem tenho relação ou quanto ganho. No final, na verdade, não acho que as pessoas tenham assim tanto interesse em saber quanto cobro ou com quem namoro, o que sinto mesmo é que as pessoas nos dão valor por aquilo que fazemos em campo”, atirou. Durante anos, a catalã só queria jogar; agora, quer ser reconhecida pelo que joga. E é por isso que, nas dezenas e dezenas de entrevistas que deu nos últimos anos (sobretudo nos últimos dois), acaba sempre a dizer que sonha com o dia em que fale só de futebol.

