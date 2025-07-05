A mudança de treinador, o aumento da explosão e uma temporada de sonho: o melhor João Almeida pode chegar ao pódio do Tour?

Estrada essa que apresenta um percurso clássico e que promete animar as próximas três semanas, com a organização a “repescar” algumas das montanhas mais míticas da década de 80. Para além disso, a ASO decidiu recuperar o mítico Mont Ventoux e colocou-o no final de uma das 21 etapas, e há ainda as montanhas que causaram as últimas grandes quebras de Pogacar, com o Col de la Loze, palco do célebre “I’m gone. I’m dead” à cabeça. Será por aí, com uma inevitável vantagem psicológica, que o líder da Visma-Lease a Bike conseguirá destronar o homólogo da UAE Team Emirates-XRG? O traçado old school, com os 3.320 quilómetros a serem percorridos na totalidade em território francês – algo que não acontecia desde 2021 –, logo dirá.

Um Tour rompe-pernas, com história e a recordar os duelos de Pogacar e Vingegaard

Depois de, nas últimas edições, ter partido de Florença (Itália), Bilbau (Espanha) e Copenhaga (Dinamarca), o Tour está de regresso ao norte de França e a Grand Départ deste ano terá lugar em Lille, palco integral da primeira etapa. Apesar de os primeiros 185 quilómetros estarem longe de serem plano, perspetiva-se que a camisola amarela seja entregue a um sprinter, algo que não acontece desde 2020, com Alexander Kristoff. Contudo, ao segundo dia, a camisola amarela deverá mudar de nome, com a tradicional chegada a Boulogne-sur-Mer a favorecer os puncheurs. A terceira etapa é a mais plana da primeira semana, prevendo-se uma chegada em pelotão compacto.

A partir daí, o pelotão regressa aos terrenos verdejantes e montanhosos da Normandia, região altamente ligada à história, em particular à Segunda Guerra Mundial. Por entre localidades que, no século passado, tiveram de ser reconstruidas, a quarta etapa não é muito diferente da segunda, destacando-se a passagem pela subida Jacques Anquetil, em homenagem ao ciclista francês que venceu oito Grandes Voltas. Segue-se a primeira grande batalha entre os homens da geral, com o contrarrelógio de Caen a ditar as primeiras diferenças substanciais. Ao sexto dia, os ciclistas despedem-se da Normandia numa etapa de sobe e desce que promete incerteza. Quatro anos depois, o pelotão vai voltar a escalar o íngreme Mûr-de-Bretagne e perspetiva-se que a lute volta a ser entre Mathieu van der Poel, Pogacar e Roglic.

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O segundo fim de semana de competição chega com mais duas etapas para os sprinters, com as chegadas a Laval, terra natal de Jacky Durand, e Châteauroux, agora também denominada de “Cidade Cavendish”. Como não podia deixar de ser, o Tour vai voltar a aproveitar o Dia da Bastilha para animar a corrida, estendendo a primeira semana até à décima etapa, que marca o início da alta montanha, com mais de 4.500 metros de desnível positivo acumulado. Será, certamente, uma das etapas mais importantes desta edição. Após o primeiro dia de descanso que, ao contrário do que é habitual, será na terça-feira, o pelotão desloca-se para Toulouse, numa etapa de transição antes da entrada nos Pirenéus. Ainda assim, os cenários são diversos perante um final tão armadilhado.

Com uma segunda semana bem mais curta, a organização decidiu não desiludir e impôs a dureza desde cedo. E nada melhor do que colocar o regressado Hautacam ao 12.º dia. É a primeira grande chegada em alto desta edição e o palco onde, em 2022, Vingegaard ganhou mais de um minuto a Pogacar. Segue-se o segundo e último contrarrelógio, desta feita em formato crono-escalada. Em Peyragudes, o destino volta a cruzar-se com Jonas e Tadej, tendo sido ali que, em 2022, o esloveno bateu o dinamarquês. O cenário é diferente e, apesar de não ser das subidas mais duras, será palco de parte das decisões deste Tour. O terceiro sábado de competição chega com uma etapa bastante louca, com Tourmalet, Aspin, Peyresourde e Superbagnères na ementa, a lembrar o Tour de 1986, em que Bernard Hinault atacou o colega Greg Lemond e acabou por perder quase cinco minutos. Desde 1989 que a Grande Boucle não passa por Superbagnères, dado que as pontes sobre o Rio Pique não tinham resistência suficiente para aguentar a caravana do Tour. Com as intervenções dos últimos anos, a 14.ª etapa é a segunda com mais acumulado desta edição: 5.020 metros.

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A segunda semana chega ao fim com uma etapa de transição entre os Pirinéus e os Alpes, numa dia com seis contagens de montanha que deverá afastar os sprinters da discussão e permite uma rara oportunidade para a fuga. Depois do último dia de descanso… o Mont Ventoux. Numa etapa unipuerto, o Gigante da Provença garante espectáculo e promete ser um sério problema para os corredores. Foi ali que, em 2021, Vingegaard descarregou Pogacar e se mostrou ao mundo pela primeira vez. A 17.ª etapa deverá ser a última oportunidade para os sprinters que conseguirem resistir, antecedendo o Col de la Loze – o ponto mais alto desta edição (2.304 metros) –, num dia que tem ainda Madeleine e Glandon. É a etapa mais dura desta edição, com 5.500 metros de desnível acumulado, e poderá rematar a decisão deste Tour. Foi em La Loze que o esloveno protagonizou, em 2023, o célebre “I’m gone. I’m dead”, mas desta vez a subida será feita pela vertente oposta, que é menos exigente e mais constante.

Depois do dia mais duro, a organização não poupa os corredores, com o último fim de semana a começar com mais de 4.500 metros acumulados e um final em La Plagne, subida mítica dos anos 80 e que não é percorrida desde 2002. Deverá ser o último dia a sério desta Volta a França. O penúltimo dia traz mais cinco contagens de montanha e incerteza, dado que pode servir para a fuga, como para os sprinters que conseguirem ultrapassar a dureza inicial. Por fim, a mítica chegada aos Campos Elísios que, este ano, foi reformulada e deixará de ser palco dos homens mais rápidos. A organização decidiu aproveitar a subida de Montmartre, que foi percorrida na prova de fundo dos Jogos Olímpicos de 2024, e integrou-a três vezes no traçado final. A dureza e o empedrado prometem engalanar uma etapa repleta de brio e que, em último caso, pode ser importante para a geral.

Tadej vs. Jonas, Emirates vs. Visma e um duelo a três pela verde

Seja pela geral, pelos gregários, pela luta por etapas ou pela qualidade dos sprinters, a Volta a França está uns furos à frente de toda a concorrência. No que respeita a esta última categoria, é certo que, ao contrário de outras edições, este percurso pode não ser muito favorável aos homens mais rápidos e pesados do pelotão que, inevitavelmente, terão de sofrer nas etapas mais inclinadas. Ainda assim, até por aqui se vê a qualidade desta 112.ª edição. Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Tim Merlier… Podíamos ficar por aqui, com os três melhores sprinters da atualidade, mas ainda há a apontar os nomes de Biniam Girmay (vencedor de 2024) e Arnaud de Lie. O embate entre os três primeiros será, certamente, um dos pontos altos desta edição, mas não se podem descartar todos os outros.

Quanto à luta pela classificação geral, João Almeida é, incontornavelmente, um dos nomes a ter em conta. Depois de se ter estreado em 2024 de forma muito positivo, ao revelar-se como o principal gregário de Pogacar e a terminar com um honroso quarto lugar, o Bota Lume chega ao Tour deste ano com o mesmo estatuto, mas num registo bastante diferente. Almeida está a realizar, em 2025, a melhor temporada da carreira, tendo vencido as Voltas ao País Basco, à Romandia e à Suíça. Os resultados permitem sonhar e – pelo menos para os portugueses – a participação de João Almeida não se resume a estar apenas ao lado do esloveno quando o terreno empina.

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Voici les noms et les dossards des 184 coureurs qui prendront demain le départ du #TDF2025 ! pic.twitter.com/HaGuOghvNg — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2025

Incontornavelmente, a luta resume-se a Jonas e Tadej. Ao olhar para as prestações recentes, poderia dizer-se que Pogacar era o principal favorito, dado que dominou o Critério do Dauphiné como quis, com uma grande superioridade sobre o dinamarquês. Ainda assim, numa prova como o Tour, não devem existir favoritos à partida, até porque a altitude, o acumulado e as longas subidas jogam a favor de Vingegaard, que até tem evoluído desde a violenta queda no País Basco em 2024, apesar de não conseguir acompanhar o ritmo do esloveno. E é precisamente por essa queda que se explica o último ano de Jonas, que esteve à beira da morte e apresenta-se agora como um ciclista mais emotivo e que não se coíbe de demonstrar a sua fragilidade.

Em termos globais, Emirates e Visma apresentam dois dos blocos com maior qualidade dos últimos anos e prometem uma feroz luta nas estradas gaulesas, principalmente na alta montanha. A apoiar Vingegaard, a formação neerlandesa traz Tiesj Benoot para a média montanha, Edoardo Affini e Victor Campenaerts para assumir o pelotão na fase de rolar, e Matteo Jorgenson, Sepp Kuss e Simon Yates para a alta montanha. Sobra Wout van Aert, que servirá para qualquer tipo de terreno. Já a equipa dos EAU conta com Almeida, Adam Yates, Marc Soler e Pavel Sivakov para a montanha, com Jhonatan Narváez a liderar a equipa no início das subidas e Nils Politt e Tim Wellens para comandarem nas fases planas. Na teoria, a Visma até parece ter um melhor alinhamento, mas o fator João Almeida terá de ser tido em conta, já que só um super Kuss parece aguentar tanto tempo ao lado do seu líder.