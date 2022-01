A música que vamos querer ouvir em 2022: estes são os discos que esperamos

Bonobo

Fragments, 14 de janeiro

As batidas eletrónicas vão ouvir-se com força em janeiro. Além de um EP de Burial, o mês traz um novo álbum de Bonobo, projeto musical do DJ, músico e produtor britânico Simon Green. Já com 20 anos de música para trás, Bonobo vai revelar dia 14 o seu sétimo disco. Do sucessor de Migration (2017) já se conhecem quatro singles: “Shadows”, uma colaboração com Jordan Rakei, “Rosewood”, “Tides”, que tem a cantora e compositora Jamila Woods como convidada, e “Otomo”, parceria com O’Flynn.

Jake Xerxes Fussell

Good and Green Again, 21 de janeiro

O velho cancioneiro americano continua a dar frutos. Havendo dúvidas, é só ouvir a música do sulista Jake Xerxes Fussell. Guitarrista e cantor de blues e folk, já lançou três discos: um homónimo em 2015, What in the Natural World em 2017 e Out of Sight em 2019. No CV tem concertos de abertura para Wilco e Bill Callahan e a tradição folk conhecida ao detalhe e muito bem interpretada. Já em vista tem um novo disco produzido por James Elkington (colaborador de Jeff Tweedy, Michael Chapman, Steve Gunn e Nap Eyes, entre outros), com alguns músicos convidados, um dos quais Bonnie ‘Prince’ Billy. Parece que o disco terá já não apenas interpretações de velhas canções tradicionais mas também composições originais — e vozes, guitarras, pianos, contrabaixos, violinos e outros instrumentos de arco, baterias e percussões, steel guitars, trompetes, trompas e algumas coisas mais. Os primeiros singles, “Love Farewell” e “Breast of Glass”, deixam água na boca.

Club Makumba

Ainda sem título, 21 de janeiro

Não é um projeto novo — começou pelo menos em 2019, pré-pandemia — mas será em 2022 que conheceremos o primeiro disco dos Club Makumba. O projeto nasce de uma parceria entre o guitarrista Tó Trips (Lulu Blind, Dead Combo, etc) e o baterista e percussionista João Doce (WrayGunn), a que entretanto se aliaram também o saxofonista Gonçalo Prazeres e o contrabaixista Gonçalo Leonardo. Descrito como um “exercício livre, espontâneo, experimental e tribalista” que permite uma “viagem pelas sonoridades do Mediterrâneo e pela África imaginada”, a música dos Club Makumba vai também circular pelo país: já há concertos marcados em Lisboa (CCB, 27/1), Faro (28/1), Porto (Maus Hábitos, 4/2), Torres Vedras (5/2), Coimbra (11/2), Águeda (26/2) e Santa Maria da Feira (9/4). Ouvem-se aqui, como seria inevitável que se ouvissem, ecos dos Dead Combo.

Bala Desejo

Ainda sem título, janeiro

É uma das apostas mais arriscadas desta seleção, mas explicamo-la já. Bala Desejo é uma banda nova vinda do Brasil, formada por quatro elementos: Dora Morelenbaum (filha do violoncelista já histórico da música popular brasileira, Jaques Morelenbaum), Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. Ainda não há uma única canção revelada mas através das redes sociais Zé Ibarra anunciou que “em janeiro de 2022 chegará no mundo um álbum fresquinho” de canções “inéditas”. E porque é que os Bala Desejo merecem a nossa atenção? Porque Zé Ibarra, que tem atualmente 25 anos, é uma das melhores e mais talentosas vozes que ouvimos emergir na música brasileira. Provou-o com a banda Dônica, de que fez parte (ao lado de Tom Veloso, filho de Caetano), e nas composições e interpretações de “Vai Atrás da Vida Que Ela Te Espera”, “você menina”, um dueto com Tom Karabachian, e “Meu Bem, Meu Mal”, esta uma colaboração com Gal Costa.

Black Country, New Road

Ants From Up There, 4 de fevereiro

Os Black Country, New Road (BC, NR) são rapazes e raparigas desassossegados. Há um ano estavam a preparar a edição do primeiro álbum, For The First Time, que lançaram a 5 de fevereiro de 2021. Agora, certamente ainda empanturrados de filhós, sonhos, elogios e inclusões em listas de “melhores discos do ano” feitas por publicações internacionais, já têm o sucessor no forno. Em suma: têm nitidamente pressa e querem garantir que não nos esquecemos que a boa inovação no rock passa também pela música destrambelhada, original e criativa que andam a fazer, misturando pós-punk e jazz, guitarras, baterias, violinos e saxofones. São três os singles entretanto revelados (“Concorde”, “Bread Song” e “Chaos Space Marine”) mas se há coisa de que já nos apercebemos é que a música dos BC, NR beneficia de ser ouvida de forma contínua, em disco, e não retalhada canção a canção. Portanto, venha o álbum.