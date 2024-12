A ocupação dos Montes Golã, o medo de um regime islamita e a questão humanitária. A resposta de Israel à queda de Assad

Bregman, especialista nos conflitos israelo-árabes, destaca que a Síria tem interesse nos territórios pelos mesmos motivos. Além disso, o líder do HST parece ter uma ligação particular à região: Ahmed Hussein al-Shar’a escolheu para nome de guerra Abu Mohammad al-Julani, cujo apelido deriva de Golã. Afirma ser uma homenagem aos avós, que terão vivido nos Golã antes da ocupação israelita — foram muitos os sírios que abandonaram a região durante as guerras israelo-árabes do século XX.

A “falha das secretas” israelitas e a rápida resposta militar para “garantir a segurança”

Apesar do interesse israelita neste território sírio, a ofensiva dos rebeldes do Hayat Tahrir al-Sham foi uma surpresa tão grande em Israel como no Ocidente. Mais do que uma surpresa, os analistas apontam que foi “uma falha das secretas”. “Pode ser comparado às falhas das secretas nas vésperas do ataque do Hamas contra eles no 7 de Outubro de 2023. Uma surpresa total“, compara Ahron Bregman.

Ehud Yaari, analista no Washington Institute, vai mais longe e elenca múltiplas falhas dos serviços de informação: o facto de não terem conhecimento das preparações que estavam a acontecer no norte da Síria ou qual o nível de apoio da Turquia. “Além disso, as secretas israelitas falharam em perceber que o exército sírio era um castelo de cartas à espera de cair quando fosse disparado o primeiro tiro”, escreveu o israelita no Jerusalem Strategic Tribune.