A recusa como ato de resistência: "O Neo-Realismo é mais do que um movimento literário"

Realismo Socialista, Neo-Realismo, Surrealismo, Realismo Mágico, Realismo Fantástico, nenhum século parece ter “amado” tanto o real como o século XX, escreveu o filósofo Alain Badiou. Talvez porque nunca antes o Real tenha vivido uma crise tão profunda e o sentimento de que ele nos escapa, que é indizível, intangível, nunca tenha sido tão agudo. Basta pensarmos que no século anterior se inventaram máquinas que alteraram completamente a nossa noção física e metafísica do que é real. Desde a velocidade dos comboios, às formas artificiais da sua reprodutibilidade; a fotografia, o gramofone, a câmara de filmar. A crescente rapidez da informação com a multiplicidade de jornais e revistas, o telefone. E já no século XX, as grandes máquinas destruidoras que foram as duas Guerras Mundiais, a bomba atómica, a rádio e depois as imagens domesticadas na televisão, oferecendo um banquete de real à hora de jantar.

Ao longo de todo o século XX, tanto a arte como a política tentaram capturar esse real, não apenas a literatura mas também o cinema, as artes plásticas, no teatro. O Realismo Socialista soviético que eclodiu após a revolução de 1917 pode ter sido uma das nascentes de um rio que ganhou muitos braços, afluentes e efluentes, que se cruzariam com o Marxismo, mas também com a psicanálise (como o Surrealismo), o existencialismo, com os filmes de cowboys, certamente com o Comunismo e as circunstâncias políticas e culturais dos diferentes países, mas certamente sempre com vasos comunicantes com a Modernidade.

Não faz sentido, portanto, que em Portugal se tenha rasurado o Neo-Realismo dos vários modernismos literários do século XX português, que lhe seja negada uma modernidade — que, lembramos, não é um tempo histórico, mas uma condição da experiência. Ou como a descreveu Baudelaire, “a Modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte cuja outra metade é o eterno, o imutável”. Esse gesto de estar profundamente mergulhado no presente para extrair dele o eterno é algo que muitos artistas foram capazes de fazer ao longo da História. Em todas as épocas, houve aqueles que cortaram com a tradição que nos quer obedientes e presos às suas coercividades e foram capazes de pensar além do discurso vigente, que entraram no coração selvagem da vida, pisaram chão nunca antes imaginado, estiveram ativamente presentes no seu tempo mas, simultaneamente, abriram um tempo novo, formularam novas linguagens artísticas, filosóficas, cientificas. Não, não se pode dizer que os Neo-Realistas não foram Modernos.

É aqui que encontramos o modernismo dos repórteres, dos documentaristas, de cineastas como Vittorio De Sica ou Roberto Rosselini, em Itália, de Glauber Rocha, no Brasil. É aqui que certamente encontramos também os neo-realistas portugueses nos seus modos de exprimir a um real que era “o espelho invertido da ditadura” (Carina Carmo Infante, 2021); sendo testemunhos do tanto do seu tempo e das suas circunstâncias, como do “fantástico real da vida” (Baudelaire). Se, como escreveu Mikhail Bakhtin, filósofo e teórico da cultura russo, “cada obra é um elo na cadeia de comunicação discursiva, como réplica de um diálogo, está vinculada a outras obras-enunciados, com aquelas à quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem”, é absurdo isolar o Neo-Realismo português de todas as obras que o precederam, nomeadamente do Realismo do século XIX, de Eça a Cesário Verde, do Modernismo Pessoano, do presencismo, do surrealismo, de uma “escrita da terra” que vai de Húmus de Raul Brandão a A Sibila de Agustina Bessa-Luís.

Como defendem Carina Carmo Infante da Universidade do Algarve e da Faculdade de Letras ou António Pedro Pita, ensaísta e docente da Universidade de Coimbra e diretor científico do Museu do Neo-Realismo português, este está longe de poder ser resumido à relação dos seus autores com o Partido Comunista Português, E, mesmo que o Marxismo fosse o horizonte das suas utopias, ele nasceu e floresceu mais como uma força de recusa contra a ditadura salazarista, e como irradiação dessa estrela nunca totalmente extinta que foi o Romantismo e que agora se materializava na imagem do escritor como justiceiro e na arte como libertação. O Neo-Realismo nunca foi uma importação do Realismo Socialista, mas sim “uma longa reelaboração conflitual da estética realista, que aconteceu de forma transnacional”, ganhando diferentes faces.

No final dos anos 30, na ressaca da Guerra Civil Espanhola e nas vésperas da 2ª Guerra Mundial, um grupo de jovens, muitos dos quais pouco mais que adolescentes e cujo “coração pulsava por todos os humilhados e ofendidos (…) numa obstinada recusa em ser feliz num mundo agressivamente infeliz” (Mário Dionisio), seria irresistivelmente movido por um espírito de recusa e pela convicção de que a literatura só fazia sentido enquanto forma de luta contra o egoísmo. Como explica António Pedro Pita, a maioria destes jovens começou por escrever nos jornais e estava “demasiado longe do congresso de escritores soviéticos, que decorreu em 1934, ou do congresso da Juventude Comunista, de 1935”, das polémicas abertas em França que levaram ao afastamento do partido Comunista de André Breton. Nesses anos 30, as obras referenciais do Realismo Socialista não chegavam cá, a maioria dos Marxistas nunca tinham lido nada de Marx, nem o Manifesto. “Eram mais conhecidas as obras de Henri Lefebvre que as de Marx (…) isto mostra como o Neo-Realismo português nasceu e se alimentou mais daquela ingénua necessidade de futuro de que falava Mário Dionísio e foi sempre casa para muitas orto e heterodoxias”.