A visita na prisão ao colega que matou um amigo e o dia em que fez a barba a Borges. Pré-publicação da autobiografia do Papa Francisco

É a primeira vez que um Papa publica uma autobiografia. “Esperança“, a história de vida do Papa Francisco escrita pelo próprio, chega na próxima terça-feira às livrarias de todo o mundo, editado simultaneamente em várias línguas, incluindo o português.

De acordo com a editora Nascente, do grupo Penguin Random House, responsável pela edição da obra em Portugal, este é um livro que só deveria ter visto a luz do dia depois da morte do Papa Francisco. Contudo, a pretexto do Ano Jubilar que a Igreja Católica assinala em 2025, dedicado à esperança, e atendendo às “necessidades do tempo”, o Papa decidiu divulgar esta obra ainda durante o seu pontificado.

Com 360 páginas, o livro foi escrito em colaboração com Carlo Musso ao longo dos últimos seis anos e conta a história de vida do Papa Francisco, desde a emigração dos seus antepassados italianos para a Argentina, no início do século passado, até aos dias de hoje.

Ao longo do livro, o Papa Francisco relata não só os episódios da sua vida, mas cruza-os também com os principais temas que viriam a marcar o seu pontificado como chefe da Igreja Católica e líder espiritual de mais de mil milhões de pessoas, incluindo, como explica a editora, a guerra e a paz, as migrações, a crise ambiental, a política social, a condição da mulher, a sexualidade, o desenvolvimento tecnológico e o futuro da Igreja e das religiões.

Antes da chegada da obra às livrarias de todo o país, o Observador faz a pré-publicação de um excerto da autobiografia do Papa. Neste excerto retirado do décimo capítulo do livro, Francisco fala, pela primeira vez, de dois episódios trágicos que marcaram a sua juventude.

Recordando as histórias de um colega de turma que assassinou um amigo e de um rapaz seu conhecido que matou a mãe, Francisco lembra a primeira vez que entrou numa prisão para visitar o seu amigo e reflete sobre a complexidade da vida humana e sobre a ideia de perdão — ideias amplamente presentes nas celebrações do Jubileu da Esperança, marcadas pelo apelo do Papa aos governos para que ponderem formas de amnistia aos reclusos. Um apelo que, em Portugal, o cardeal Américo Aguiar já fez chegar a todos os partidos representados na Assembleia da República.

Neste excerto, o Papa Francisco recorda também a ocasião em que conheceu Jorge Luis Borges, que convidou para dar aulas de literatura no colégio onde ensinava, conta o episódio em que o célebre autor argentino lhe pediu ajuda para fazer a barba e explica como as palavras de Borges ajudam a compreender a complexidade da vida humana contida naqueles episódios trágicos.

▲ A capa da edição portuguesa do livro, publicada pela Nascente

10. Reconheceram-se ao longe

Dos catorze rapazes que, seis anos antes, haviam posto o pé pela primeira vez na Escola Técnica Especializada em Indústrias Químicas n.º 12, cheios de esperanças, nem todos seriam diplomados, no final do ano 1955. Nem todos, infelizmente.

Alguns cairiam tragicamente ao longo do caminho.

*

Era o filho de um polícia. E, provavelmente, em muitos aspetos, o mais inteligente e dotado de todos nós, apaixonado e profundo conhecedor de música clássica e com uma cultura literária semelhante à sua preparação musical… Era um génio aquele rapagão grande e forte, o mais corpulento de entre nós. Um génio.

Porém, a mente do homem é por vezes um mistério insondável. E num dia que parecia igualzinho aos outros aquele rapaz pegou na pistola do pai e matou um coetâneo, um amigo seu do bairro.

A notícia deflagrou como um tiro de pistola também para nós, chocou‑nos. Fecharam‑no na secção penal do manicómio, e fui vê‑lo. Foi a minha primeira, concreta experiência do cárcere, duas vezes prisão, pois era também um local fechado para doentes mentais. Pude cumprimentar o meu amigo apenas de uma janelinha minúscula, um selo cortado em quatro por uma grade e emoldurado por uma pesada porta de ferro. E foi terrível, fiquei profundamente perturbado. Voltei lá com alguns companheiros, para o visitar. Porém, alguns dias depois, ouvi na escola um servente e alguns rapazes de outro curso dizer mal disso em tom de troça. Fiquei furioso. Disse‑lhes de tudo, depois, fui rapidamente ao diretor para exprimir a minha reprovação: para dizer que semelhantes coisas já não deviam acontecer, que era ainda mais grave que estivesse envolvido um servente, que aquele rapaz já estava a sofrer bastante, entre o manicómio e o cárcere. Aquele acesso de cólera conferir‑me‑ia na escola alguma fama de homem íntegro, não sei quanto o mereceria; assim acontece com a fama. O meu amigo foi depois mandado para o reformatório, e continuámos a escrever‑nos, salvou‑se da prisão perpétua, pois no momento dos factos era ainda menor. Foi libertado alguns anos depois.