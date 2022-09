ADN Mutante – o clube dos surfistas destemidos

Trabalhar de perto com outros Big Wave Riders permitiu-lhe adquirir conhecimento valioso e, com o tempo, perdeu o medo. “No início tinha muito medo. Tinha pouca experiência com o equipamento… estava tão tenso que não conseguia que os músculos fizessem o que queria”, contou ao Observador. Assim, percebeu que para ser um Big Wave Rider é preciso mais do que ser destemido e ambicioso, é preciso também aceitar o compromisso. A preparação física faz agora parte da sua jornada em busca das ondas grandes, desde o trabalho de força, resistência e treino de apneia que faz com um preparador físico, ao cardio

de bicicleta pela costa atlântica acima da Praia do Norte.

Nos últimos anos, tem também passado alguns meses na Indonésia, onde a quantidade e qualidade das ondas, bem como a temperatura agradável, são o cenário perfeito para poder passar muitas horas em cima da prancha a aperfeiçoar a sua técnica. “Tudo isto me ajudará a ter mais confiança, preparação e memória muscular para enfrentar uma onda gigante”. Em adolescente, convenceu um amigo a ir até ao farol, espreitar as ondas gigantes a meio da noite, apenas com uma lanterna. Estava tanto vento que tiveram de se segurar mutuamente para não tombarem. Lembra-se de estar sem palavras, a ver a força da onda a chegar à costa. Hoje, prepara-se para surfar essa mesma onda, e “reclamar o título” para um local. “Não quero ficar em Portugal, quero andar pelo mundo a perseguir as maiores ondas. E quero surfar a maior onda da Nazaré”, conclui.