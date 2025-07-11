NOS Alive, dia 1: um festival inteiro para Olivia Rodrigo

Quando a ouvimos, porém, não soa a um pastiche mastigado desses tempos; soa a Olivia, que até podia ter seguido uma das suas inspirações óbvias nos primeiros passos da carreira, Taylor Swift, e optou — e bem —, por não fazer esse caminho. Tal como quando se ouve We Got the Beat, das The Go-Go’s, antes de entrar em palco, percebemos que o seu intuito parece ser o de inscrever o seu nome no legado do rock, sem descurar a faceta pop que lhe dá uma atração massiva.

Essa manifestou-se ao longo de todo o concerto, com o público a cantar de forma sonora — às vezes quase tão alto quanto ela — desde Obsessed a abrir até get him back! a encerrar. Isso foi particularmente evidente quando apresentou o seu primeiro grande êxito, drivers license, balada por si guiada ao piano. “Eu lembro-me de vocês serem bastante barulhentos, têm de mo provar outra vez”, avisou — missão cumprida. Ou em Happier, que acabou com milhares de pessoas de lanternas no ar nessa canção em que pede que o ex não seja tão feliz com a nova namorada como foi com ela. O melhor exemplo, porém, terá sido mesmo com All-American Bitch, já no encore. No original de estúdio, Olivia Rodrigo termina a ponte da canção a dar um guincho descontrolado; desta vez, interrompeu-a para pedir ao público que concentrasse toda a sua raiva para fazer o mesmo.

Tendo este sido um concerto de festival, a artista prescindiu de praticamente todo o espetáculo de produção que trouxe em 2024, à exceção de alguma pirotecnia. Isso teve o efeito de tornar toda a performance mais rockeira e o concerto mais imediato — um exemplo é que, ao contrário do que é normal em atuações de estrelas pop, apenas mudou de roupa para o encore. Este, além da canção já mencionada, incluiu uma Brutal acompanhada de chamas e extra dose de angústia juvenil e good 4 u, antes de a vermos começar get him back! em cima de uma estrutura de metal com um megafone na mão. Depois de versos meio cantados meio swingados à lá Beck — outro toque dos 90s —, tudo terminou com explosão de confetti e chuva de faíscas. Já a tínhamos como estrela. Comprová-lo mais uma vez, no meio da multidão, foi inevitável.

De mortal em mortal até ao estrelato

A propósito de Olivia Rodrigo, nos últimos anos a indústria discográfica vinha a soar os alarmes por não estarem a surgir novas estrelas pop da sua dimensão. A fragmentação da atenção do público foi apontada como uma das razões e a volatilidade de plataformas como o TikTok — onde muitas canções explodem em popularidade mas depois os autores não conseguem dar sequência — também. Entretanto, 2024 chegou e os ânimos serenaram: Charli XCX disse “presente”, e tanto Sabrina Carpenter como Chappell Roan subiram à liga de elite. Mas também houve Benson Boone, que se estreou com Fireworks & Rollerblades e esteve na corrida para Artista Revelação nos Grammys.

O cantor norte-americano de 23 anos parece concebido em laboratório para ter sucesso: além de excelente voz, é atlético e passa os concertos (como este) a dar mortais para trás, uma das suas imagens de marca — provavelmente um resquício dos seus tempos como mergulhador competitivo. Tem olhos azuis e um bigode cuja explicação parece ser o intuito de recordar um certo American Cool de décadas passadas, presente em homens como Burt Reynolds ou Tom Selleck – isso ou o simples facto de estar na moda. A forma como se apresenta, afável e humilde, torna-o num candidato preferencial a conquistar os corações de ouvintes de todas as idades, tal como a sua música. E é aí que também pode estar o problema.

Alguns dos detalhesque apontámos a Damiano David aquando do seu concerto no MEO Kalorama estão também presentes em Boone. Dependente de fórmulas gastas, desperdiça o seu vozeirão — mais impressionante que os mortais dados de chão para chão, só mesmo alguns dos gritos que deu — em canções algo banais. Se Olivia Rodrigo pegou numa sonoridade e tornou-a sua, o cantor parece que pede emprestado e quer devolver sem estragar, seja soul com pouca alma ou pop rock dos anos 70 sem a inventividade e rasgo de uns Electric Light Orchestra. Boone nem sequer o esconde, já que tem uma canção chamada Mr Electric Blue; já a capa do segundo disco, American Heart, lançado há meras semanas, parece uma versão hipermasculinizada do que Bruce Springsteen — outra inspiração evidente — fez nos seus tempos áureos.