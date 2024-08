Estamos todos a viver (e a cantar) o verão de Sabrina Carpenter, Charlie XCX e Chappell Roan

Mas as tabelas de vendas não indicam de onde está a vir o barulho, a agitação, a emoção do que é novo e ainda não domado, o que as tabelas de vendas não indicam é de onde está a vir a nova pop – isso apanha-se perdendo horas absurdas na net, a discutir música com o nelinho69 e com a endiabrada_666. E é quando, apesar de já se ter idade para ter juízo, se gasta o tempo assim que nos apercebemos que o mundo avançou e agora as discussões andam em torno de Sabrina Carpenter, Charlie XCX e Chappell Roan.

Carpenter foi a primeira a chegar-se à frente, e não digo isto no sentido de já ter uma carreira razoavelmente bem sucedida antes – digo-o porque Espresso foi e é a canção do verão. O que faz uma estrela? As canções, certamente, um tiro certeiro num vídeo, mas também o momento – e Carpenter lançou Espresso no exato momento em que o mundo precisava de pop tal como sempre a entendemos: um grande ritmo, uma grande melodia, zero conhecimento sobre o artista ou a sua vida pessoal.

É que nos últimos anos passámos a vida a discutir o que significariam as letras das canções de Taylor Swift, que pode ou não ter usado as mencionadas letras para alimentar rumores sobre a sua vida pessoal, transformando as suas fãs em membros de um culto dedicado à exegese das ditas letras. Tamanho era o ruído em torno do conteúdo lírico produzido por Swift que se tornou quase impossível apreciar uma canção dela sem ter acesso aos códigos de desencriptação do que realmente Swift estaria a dizer-nos.

Não há mal nenhum disto – mas a pop tende a ser mais despreocupada e leviana. Pode ser política ou sociológica (como em Common People, dos Pulp) mas genericamente é sobre melodias em tons maiores, de preferência cantaroláveis. No caso de Sabrina, o seu single Espresso – primeiro adiantamento de um álbum a sair em breve – era exactamente o que o mundo da pop estava a precisar: uma faixa disco-pop, com as texturas disco a serem muito bem usadas em favor de um ritmo gingão, um refrão imaculado, zero necessidade de conhecer a obra e vida de Sabrina Carpenter para cantarolar a cantiga até à obsessão (e é, de facto, difícil largar este vício).

Carpenter já tinha obra feita e uma mão cheia de boas canções no passado – mas para o grande público era uma desconhecida. Espresso mudou tudo – se não é uma daquelas canções que apelidamos de game-changer é, pelo menos, uma daquelas canções que marcará a vida de todas as pessoas entre os 16 e os 33 – saberão sempre onde estavam e o que estavam a fazer quando ouviram Espresso pela primeira vez.