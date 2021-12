"Andamos a correr atrás do quê?" Em 2022, quer ser especial ou feliz?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A procura incessante pelo sucesso pode distrair-nos do essencial, da felicidade nas coisas banais do dia-a-dia. A conquista de metas atrás de metas, numa tentativa de construir e/ou deixar legado, tem potencial para hipotecar relações e roubar-nos de momentos simples, embora irrepetíveis. Tanto que, em plena pandemia, um artigo da publicação The Atlantic colocava a pergunta: “Quer ser especial ou feliz”. A provocação é um convite à reflexão sobre modos de vida numa sociedade agitada, marcada por ritmos velozes e estímulos múltiplos — um psiquiatra, uma psicóloga, um sociólogo e um neurocientista tentam, cada um à sua maneira, dar uma resposta. Não que o sucesso não possa andar de mãos dadas com a felicidade, mas porque a viragem de mais um ano motiva e quase obriga ao exercício.

A psicóloga: “Andamos a correr atrás do quê?”

“Há cada vez mais sinais de que as pessoas estão à procura de uma maior realização, de um propósito, que pode não vir e pode não estar associado ao sucesso”, diz Helena Águeda Marujo, coordenadora da formação pós-graduada de Psicologia Positiva Aplicada no ISCSP-ULisboa. Se até agora a realização pessoal provinha muito do trabalho, estando associada ao reconhecimento social e a algum estatuto profissional, indicadores recentes parecem sugerir que a pandemia veio mudar maneiras de estar na vida. Citando dados dos EUA e de França, comenta como há pessoas a despedirem-se dos seus empregos. “Estão à procura de uma outra forma de viver, que considero cada vez mais ligada a um propósito de vida.”

Já antes se tinha chegado à conclusão que níveis elevados de materialismo não se traduzem necessariamente em felicidade, isto porque “adaptamo-nos muito facilmente às metas materiais que atingimos, queremos sempre mais”. E antes das máscaras faciais e dos distanciamentos sociais, a doutorada em Psicologia já detetava a procura “por uma vida que vale a pena ser vivida”. A crise sanitária acentuou esse sentimento, trouxe tempo para reflexão e para responder a perguntas como esta: “Andamos a correr atrás do quê?”. Foi uma “chamada de atenção”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem vilipendiar o sucesso — até porque uma pessoa bem-sucedida pode ser feliz —, Helena Marujo explica que todos precisamos de metas. O problema recai sobre uma sociedade que, nas últimas décadas, tem reforçado um modelo competitivo, “onde há progressiva pressão para as pessoas estarem em lugares de relevo”. “Há um conjunto de valores associados ao modelo capitalista atual que reforçaram esta dimensão e que não tinham a mesma relevância no tempo dos meus avós”, diz. As redes sociais também têm o seu papel nisto. Afinal, as vidas de sucesso são bastante mais visíveis.

Para a académica, é óbvia a relação profunda entre felicidade e gratidão, que contraria o sentimento de que há sempre algo em falta. “A gratidão passa por celebrar riquezas pessoais: o que tenho já me preenche, já me completa. É um mindset de abundância e não de déficit.”