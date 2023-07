Quando o Papa Francisco chegar a Lisboa, André estará na fila da frente. Foi escolhido para representar a sua paróquia, São Salvador, em Ílhavo, e será um entre milhares de jovens à espera de um sinal: “Que ele fale das pessoas como nós”. Vai fazer quatro anos que “nasceu” oficialmente este rapaz transgénero, admirador incondicional do Papa. Mas são muitos os que, vivendo nas franjas da sociedade — e sobretudo da religião —, estão ávidos de ver Francisco levantar na JMJ a bandeira da diversidade, incentivando a Igreja Católica a aceitá-los. Porque, apesar dos progressos, em Portugal esse ainda é um caminho sinuoso. “Se eu chegar ao pé dele e lhe disser, tenho a certeza de que ele me vai receber, como a qualquer outra pessoa”.

Não é certo que consiga chegar junto do Papa, mas a partir desta segunda-feira e até dia 6 de agosto tudo fará por isso. Com ele vai também a namorada. “Espero que esta não seja a única Jornada a que vou, mas quero que seja a mais especial. Por ser a primeira, e por ser cá. E também porque tenho muito medo que nas próximas já não seja o Papa Francisco”. Em casa coleciona figuras com a imagem do pontífice e mandou fazer uma camisola alusiva para levar à JMJ, que há-de destacar-se no grupo de 160 jovens que integra, o segundo maior da Diocese de Aveiro.

André Simões, 22 anos, é padeiro (com formação psicossocial) e iniciou o processo de transição de género poucos meses antes do crisma, o penúltimo dos sacramentos que faz questão de receber da Igreja, mesmo que agora os tenha de repetir. Porque também o batismo, a primeira comunhão e a profissão de fé foram feitos por Ana Sofia. Que agora é André. No longo caminho para a mudança, ainda lhe faltam várias cirurgias. “Talvez umas 10”, conta ao Observador, a poucos dias de rumar a Lisboa. Mesmo que longa se torne a espera, está preparado. Agarrado à fé, foi dentro da Igreja que começou por manifestar as dúvidas.

