André Simões, o professor que pôs 23 mil pessoas a aprenderem latim no TikTok

Os conteúdos que fez para o youtube continuam lá para quem quiser ver, e podem ser encontrados digitando as palavras “canaldelingualatina”. Mas, atualmente, é um dedicado trabalhador do TikTok, embora não receba nada por isso, pois em Portugal os conteúdos desta rede social com sede em Singapura, não são monetizados ao contrário do que acontece em muitos países. Apesar disso, Simões produz trabalhos novos todos os dias, que acumula com as aulas na faculdade, a nova tradução de Catulo e a preparação de um livro sobre a vida quotidiana dos romanos, a convite de uma editora portuguesa.

A tradução do latim é algo que o entusiasma bastante, e embora também fale grego e árabe, o latim é onde se move melhor.”Sinto que faltam ser traduzidas muitas obras importantes dos clássicos romanos para português”, diz, e recorda o sucesso das traduções de Frederico Lourenço e Carlos Ascenso André, que mostram que há um público que se interessa pelo império romano não por causa de uma ideia de guerreiros, conquistadores, gladiadores: “Há todo um conhecimento armazenado nestes autores antigos que era importante termos disponível para os estudantes e os leitores. Eu, pessoalmente, tenho esperança de traduzir as Cartas de Plínio, o moço, as Sátiras de Juvenal, e a História Natural, de Plínio, o Velho”.

Outro do temas que gosta de abordar nos seus vídeos é a violência destes mundos antigos governados por deuses e homens inclementes, onde se ia assistir à morte de homens numa arena. Questionamos se a violência desapareceu ou apenas se transfigurou em algo mais subtil. O que é o Big Brother senão uma luta indigna do ser humano na arena mediática? O que são as touradas senão uma reminiscência dessa violência sanguinária como espetáculo para multidões? “Apesar de tudo não é tão mau como os gladiadores”, afiança. “O meu medo vem de saber que os direitos humanos duramente conquistados podem desaparecer no espaço de uma geração. Esse mundo, onde as mulheres não tinham sequer direito a nome próprio não foi assim há tanto tempo. Dois mil e quinhentos anos não são nada na história da Humanidade. Isso sim, tira-me o sono”, desabafa.

“Também vou muito a escolas secundárias onde percebo como os jovens têm como adquiridos certos direitos. Há raparigas que me perguntam: ‘e se as mulheres não quisessem?’. E eu tenho de lhe explicar que as mulheres “não existiam” no império romano, e que em Portugal só votam há 50 anos e que até há poucos anos não se considerava sequer a violação dentro do casamento, porque essa era a função da mulher. Falar do império romano serve também para lembrar às pessoas que tudo é precário e exige a nossa constante atenção“.

Outra coisa que merece a atenção de André são as tatuagens escritas em grego e em latim e que ele gosta de ler em voz alta, pois quase todas “são totais disparates” que não querem dizer nada e que o latim não desapareceu com o fim do império romano, aliás a especialização deste professor é mesmo o “latim medieval” e depois, pasme-se, o latim usado em Portugal já no século XVII — a sua tese de doutoramento foi sobre a correspondência entre os reis portugueses e o Vaticano durante as guerras peninsulares, os meandros do poder, portanto, o que prova que nem sempre as boas intrigas são protagonizadas por atores norte-americanos, num canal de streaming.