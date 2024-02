É uma das grandes bandeiras do desporto nacional e figura maior do automobilismo português. O campeão do mundo de Fórmula E em 2020 e da LMP2 em 2022 esteve na Rádio Observador, Em 40 Minutos, e nem eles não chegaram para passar a pente fino todas as vitórias… mas também os obstáculos por que teve de passar desde o início da carreira.

António Félix da Costa lembra a infância já virada para os carros e sempre com um objetivo na cabeça: chegar à Fórmula 1. O sonho não se cumpriu por pouco – e diz o próprio, talvez por influências políticas –, mas levou a outros caminhos de vitória. Fazemos o raio-x à época menos conseguida – mas com tempo para virar –, prevemos o futuro, que pode passar pelo Dakar depois dos 45 anos, e olhamos ainda para a preparação psicológica, de quem não tem “1% de medo” de perder a vida na pista. António Félix da Costa, Em 40 Minutos.

