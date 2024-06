Ao primeiro dia de Rock in Rio, os Scorpions garantem: o rock está de boa saúde

Mais uma vez, cantou-se a alto e bom som êxitos como À Minha Maneira, Casinha, Contentores, Circo de Feras ou Homem do Leme. Se é certo que o Rock in Rio pode ter saído do seu lugar de sempre, há coisas que não mudam, e uma delas é Tim, vocalista e baixista, de óculos escuros arredondados, t-shirt branca e bandana vermelha ao pescoço, que com desarmante surpresa acabaria por soltar: “Estávamos à espera de meia dúzia de casais, mas está um mar de gente até ao fundo”. A banda, que esteve há 20 anos no cartaz do 1.º festival no Parque da Bela Vista, não falhou nenhuma das edições subsequentes.

Era, de facto, um mar de gente a que ocupava o relvado próximo da Ponte Vasco da Gama, com uma vista desafogada sobre o Rio Tejo e uma vontade de ouvir rock. O menu nacional serviu como entradas Pluto de Manuel Cruz e Blind Zero, antecessores do prato principal que estava reservado para mais tarde: Extreme.