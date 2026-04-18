“Apocalipse de vulnerabilidades” e o “regresso do bug do milénio”. Mythos deixou o mundo em alerta — e com razão, defendem especialistas

E se uma das empresas da vaga recente da inteligência artificial (IA) disser que criou um modelo tão poderoso que teme lançá-lo ao público? Desde a semana passada que o cenário é real. A ameaça chama-se Mythos e foi criada pela Anthropic.

A empresa responsável pelo chatbot Claude revelou ter desenvolvido um modelo de IA capaz de identificar vulnerabilidades em sistemas de segurança. No espaço de “algumas semanas”, o Mythos foi capaz de encontrar “milhares de vulnerabilidades de elevada gravidade” nos principais sistemas operativos e navegadores.

“Os modelos de IA chegaram a um nível de capacidade de programação que lhes permite superar todos os seres humanos, com exceção dos mais experientes, na deteção e exploração de vulnerabilidades de software”, explicou a empresa. As descobertas foram suficientes para a tecnológica tomar uma decisão: o Mythos não vai chegar às mãos do público, por a empresa temer que possa ir parar a utilizadores com más intenções.

Assim, por agora só um conjunto de empresas dos EUA, incluindo várias big tech, é que têm acesso ao modelo em modo de pré-visualização. A ideia é que possam usar o Mythos Preview (pré-visualização) para detetar vulnerabilidades nos próprios sistemas e conseguir corrigi-las antes de serem exploradas e causarem problemas.

O tom de alerta da descoberta da Anthropic foi o suficiente para fazer surgir na indústria termos como “bugmaggedon”, uma mistura entre as palavras bug (erro) e Armaggedon, ou até de “vulnpocalypse” — apocalipse de vulnerabilidades.

O que é o Mythos? Para que serve?

O Mythos é um modelo de linguagem de larga escala (LLM, em inglês), que revelou ter um “desempenho forte” nas tarefas ligadas à segurança informática. Dario Amodei, o CEO da Anthropic, descreveu as competências do Mythos como uma espécie de “efeito secundário”. “Não o treinámos para ser especificamente bom em cibersegurança, treinámo-lo para ser bom em código”, disse o executivo no vídeo de apresentação do modelo.

Durante os testes, o Mythos foi “capaz de identificar e explorar vulnerabilidades zero-day [ainda por identificar] em todos os principais sistemas operativos e principais navegadores, quando instruído por um utilizador para o fazer”. Segundo a empresa, estas fragilidades eram “frequentemente subtis ou difíceis de detetar” por um humano.

O Mythos conseguiu encontrar uma vulnerabilidade com 27 anos no sistema operativo OpenBSD, “que tem a reputação de ser um dos sistemas operativos mais seguros do mundo”. De acordo com a Anthropic, tornava possível entrar remotamente numa máquina e gerar um erro. O Mythos também encontrou uma vulnerabilidade com 16 anos numa linha de código do FFmpeg, um software usado para processar conteúdos multimédia.

“O Mythos não foi uma surpresa para quem estava a prestar atenção”, diz ao Observador Rob T. Lee, analista-chefe de IA e diretor de investigação do norte-americano SANS Institute. “A minha equipa no SANS usa modelos de IA para encontrar vulnerabilidades em testes de penetração há 15 meses”, explica.

“Para quem, como eu, está do lado da defesa [o Mythos] é incrível porque permite encontrar as vulnerabilidades antes de quem tem más intenções”, explica Giovanni Vigna ao Observador. Além de professor no departamento de Ciências da Computação da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, dirige o ACTION, o instituto dedicado ao estudo das ameaças cibernéticas e operações de agentes de IA. É fundador do grupo hacker Shellphish, a equipa que mais vezes participou em competições da DEFCON, o evento que reúne anualmente a comunidade em Las Vegas.

Vigna também conhece o pensamento de quem está do outro lado. “Se eu estou do lado da defesa tenho de conhecer todas as vulnerabilidades” para poder corrigi-las. “Já quem ataca só precisa de chegar primeiro que eu a uma vulnerabilidade que eu ainda não descobri — e pode entrar no meu sistema.” É uma “óbvia assimetria” que faz com que, “a curto prazo, estes modelos sejam mais úteis para quem ataca do que para quem está à defesa”.

Rich Mogull, analista-chefe da Cloud Security Alliance (CSA), realça que o anúncio do Mythos “foi um momento seminal, não pelo modelo em si, mas pelo que representa”. A CSA é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à consciencialização da cibersegurança em temas como IA ou a cloud. O especialista norte-americano refere que o modelo da Anthropic é um passo “numa trajetória para não ser preciso tempo nem competências para descobrir novas vulnerabilidades, criar formas de explorá-las e usá-las para fazer ataques encadeados avançados”, diz ao Observador.

Esta ideia de poder explorar pontos fracos sem grandes conhecimentos técnicos também consta da documentação de apoio da Anthropic sobre o modelo. “Mesmo quem não é especialista pode recorrer ao Mythos Preview para identificar e explorar vulnerabilidades sofisticadas”, notou a equipa de testes da empresa. “Os engenheiros da Anthropic, sem formação formal em segurança, pediram ao Mythos Preview que identificasse vulnerabilidades de execução remota de código durante a noite e, na manhã seguinte, encontraram um exploit completo e funcional.”