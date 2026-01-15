“Arco”: um traço sublime a rasgar o céu

Em 2075, uma menina de 10 anos chamada Iris observa a chegada de um misterioso rapaz da sua idade caído do céu num feixe luminoso, com as cores do arco-íris. Ele chama-se Arco, sabe falar com os pássaros, vem de um futuro longínquo — do ano 2932 — em que a humanidade existe harmoniosamente com a vida que a rodeia. As duas crianças estão prestes a tornar-se nos melhores amigos desta maravilha do cinema animado. Antes disso, ficamos a saber que o desobediente miúdo não resistiu à curiosidade de vestir pela primeira vez a capa de arco-íris que lhe permite viajar no tempo, apesar de ainda não ter idade (nem autorização dos pais).

Depois, fica sem norte. Esbardalha-se sem controlo em 2075, perdendo também a pedra preciosa que permitiria teletransportá-lo de regresso a casa. Estacionamos, portanto, no tempo de Iris, assolado por catástrofes climáticas e assaz desumanizado, a um ponto tal que os pais falam com os filhos à distância, por hologramas, enquanto robôs humanóides tratam da lida da casa e cuidam do bem-estar das crianças. Um tempo que, para o herói do filme, é passado e, para o espectador, um futuro próximo e convincente, infelizmente para nós, reconhecível.

Arco é uma animação francesa de aventuras “feita à unha” com “tudo desenhado à mão, dos incêndios às lágrimas” (palavras do seu autor), manifestamente inspirado pelo anime nipónico, em cruzamento feliz com a ficção-científica. As carências afectivas entre pais e filhos estão no coração do filme, com particular importância no seu desfecho. Trata-se da primeira longa-metragem de Ugo Bienvenu, 38 anos, ilustrador, argumentista, autor de bandas-desenhadas, produtor e cineasta instalado em Paris.

Filho de um diplomata e de uma designer gráfica, Ugo passou a infância na Guatemala, no Chade, depois no México. Dotado desde sempre para o desenho, inscreveu-se aos 15 anos na École Estienne, que lhe apurou a arte, meio caminho andado para formar-se, anos depois, na mítica Gobelins, estabelecimento de ensino superior direccionado a todas as disciplinas que do desenho dependem, da ilustração e do cinema animado aos videojogos. Há 40 anos que a Gobelins [onde Ugo, após ter sido aluno, também foi docente] está umbilicalmente ligada ao Festival de Annecy, que o cineasta conhece como a palma das mãos. Ali se habituou ele a estrear, vai para mais de uma década, as suas curtas mais significativas.

Arco foi exibido em estreia mundial na azáfama de Cannes 2025, na secção secundária Sessões Especiais, fora de concurso e longe dos holofotes mais luminosos da Croisette, pese embora a preciosa ajuda à promoção de Sophie Mas e, especialmente, da actriz Natalie Portman, estrela internacional que se mudou para Paris em 2022. Ambas entraram na produção do projecto, já o animatic do filme (desenhado por Bienvenu e pelo seu compincha Félix de Givry) estava em fase adiantada. Um mês depois de Cannes, em Junho do ano passado, foi em Annecy que conversámos com o cineasta, na Meca do cinema animado em que Arco encontrou, de facto, a sua verdadeira plateia, com a sala grande do Centro Cultural Bonlieu em completo delírio, a rebentar — como sempre está — pelas costuras. Foi o mais sólido dos filmes a concurso da edição do ano passado, justamente recompensado com o Cristal de Melhor Longa-Metragem.